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Юнес Беланда выразил желание перейти в Фенербахче

Хавбек «Ниццы» не против поиграть в турецкой Суперлиге

  • 28.03.2017 16:27
  • 499 просмотров
  • 1 комментария
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ligue1.com. Юнес Беланда
© ligue1.com. Юнес Беланда

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», прокомментировал интерес со стороны «Фенербахче».

«Мой контракт принадлежит «Динамо», и с ним нужно будет договориться. Но я знаю, что «Фенербахче» хочет меня подписать. Сам бы я не отказался перейти в этот клуб», – рассказал Бельханда.

Напомним, «Ницца» желает выкупить 27-летнего хавбека при условии, что «Динамо» уменьшит сумму отступных прописанных по контракту, но киевляне не собираются снижать цену на футболиста.

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 28.03.2017 17:20
    0
    ну да, в Турции,как и в Динамо, можно особо не впрягаться, зато бабки капать будут. парень шарит
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