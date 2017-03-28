Юнес Беланда выразил желание перейти в Фенербахче

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», прокомментировал интерес со стороны «Фенербахче».

«Мой контракт принадлежит «Динамо», и с ним нужно будет договориться. Но я знаю, что «Фенербахче» хочет меня подписать. Сам бы я не отказался перейти в этот клуб», – рассказал Бельханда.

Напомним, «Ницца» желает выкупить 27-летнего хавбека при условии, что «Динамо» уменьшит сумму отступных прописанных по контракту, но киевляне не собираются снижать цену на футболиста.