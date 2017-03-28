Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки забил 50-й гол за сборную Японии. В матче отбора на ЧМ-2018 против Таиланда, 30-летний форвард забил гол на 19-й минуте матча.

На данный момент Окадзаки является третьим бомбардиром в истории своей национальной сборной. На втором месте Кадзуеси Миура с 55 забитыми мячами, на первом - Кунисигэ Камамото, у которого на счету 80 голов.

Из играющих ныне футболистов шансы приблизиться к показателю Оказаки есть у Кэйсукэ Хонды (36) и Синдзи Кагавы (28).

Отбор на ЧМ-2018. Азия - Группа В

Япония — Таиланд 4:0

Голы: Кагава, 8, Окадзаки, 19, Кубо, 57, Йошида, 83