Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки забил 50-й гол за сборную Японии. В матче отбора на ЧМ-2018 против Таиланда, 30-летний форвард забил гол на 19-й минуте матча.
На данный момент Окадзаки является третьим бомбардиром в истории своей национальной сборной. На втором месте Кадзуеси Миура с 55 забитыми мячами, на первом - Кунисигэ Камамото, у которого на счету 80 голов.
Из играющих ныне футболистов шансы приблизиться к показателю Оказаки есть у Кэйсукэ Хонды (36) и Синдзи Кагавы (28).
Отбор на ЧМ-2018. Азия - Группа В
Япония — Таиланд 4:0
Голы: Кагава, 8, Окадзаки, 19, Кубо, 57, Йошида, 83
Источник — Sport.ua
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