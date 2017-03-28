Динамо приглашает на встречу с Мунтяном и Бессоновым

Нова форма це той дідько-волоцюга посередині?Хлопчики в білому для подавання м`ячів збоку на нову...

Сейчас у власти ВРЕМЕНЩИКИ - и Президент и Верховна Зрада. Надеюсь, что в ближайшее время, а име...

Я подумав що він написав саме це слово з помилкою спеціально якщо Джека образило моє зауваження ...

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Важко з Вами посперечатися в цьому питанні. Ну а те, що Порошенко засновник ригів - це нічог...