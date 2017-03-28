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Динамо приглашает на встречу с Мунтяном и Бессоновым

Мероприятие состоится 30 марта в 19:00 в конференц-зале стадиона «Динамо» им. В. Лобановского

  • 28.03.2017 15:47
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ФК Динамо Киев. Владимир Мунтян
© ФК Динамо Киев. Владимир Мунтян

В рамках празднования 90-летие ФК «Динамо» Киев Фан-клуб и общественная организация «Ветераны Динамо» организовывает встречу с легендами клуба – Владимиром Мунтяном и Владимиром Бессоновым.

Встреча состоится 30 марта в 19:00 в конференц-зале стадиона «Динамо» им. В. Лобановского.

Владимир Федорович и Владимир Васильевич ответят на все вопросы, и расскажут чем сейчас живут ветераны «Динамо». Далее состоится автографсессия, каждый желающий сможет сфотографироваться с легендами столичного клуба. Также для всех болельщиков будет организован сюрприз: в конференц-зале будут выставлены Кубки Кубков УЕФА 1975 и 1986 годов.    

 

Источник — ФК Динамо Киев

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