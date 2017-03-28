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ГЕЛЬЗИН: «Цена за аренду стадиона Динамо нас вполне удовлетворяет»

Президент «Олимпика» - о переезде команды на столичную арену

  • 28.03.2017 15:16
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о переезде команды на столичный стадион «Динамо» и об инциденте в Черкассах.

— Владислав Григорьевич, уже известно, что «Олимпик» будет играть в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Как проходили переговоры об аренде арены с президентом киевлян Игорем Суркисом и насколько дорого для вашего клуба обойдется это удовольствие?
— Когда-то ранее сначала мы выходили с таким предложением об аренде арены к руководству «Динамо». Потом прошло время, пошла обратна реакция, и вот теперь Игорь Михайлович выступил с таким же предложением. Вот так переговорный процесс был возобновлен. В итоге мы сошлись в цене и пожали друг другу руки. Конечно, это дороже, чем аренда стадиона имени Банникова или стадиона в Черкассах, но цена приемлемая и вполне удовлетворяет нас. Теперь все домашние матчи мы будем принимать на стадионе имени Лобановского.

— Перед матчем с «Карпатами», который проходил в Черкассах, местные фанаты устроили ночную акцию под гостиницей «Олимпика». Группа людей мешала спать футболистам, таким образом «выдавливая» команду из Черкасс. Это повлияло на ваше решение не играть в Черкассах?
— Знаете, как говорится, «в семье не без урода». Не будем говорить за все Черкассы. Действительно, 8-10 каких-то ненормальных людей начали ночью кричать, не давать спать команде. Говорят, они были огорчены, приехали с выездного матча, в котором «Черкасский Днепр» проиграл 2:5. Понимаю. Но тогда надо было им идти туда, где живут черкасские футболисты, если вы уж обиделись... Я не понимаю их действий, ведь большая часть города, местные власти и множество болельщиков хорошо приняли нас и пришли на стадион.

— Как представители местных властей отреагировали на этот инцидент?
— Они сказали: «Это ненормально, но не совсем адекватные люди бывают и в нашем городе».

Источник — MatchDay

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