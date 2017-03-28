Иван МАТЯЖ: «Если будем хорошо играть, киевляне подтянутся на стадион»

Нападающий «Олимпика» Иван Матяж поделился ожиданиями от старта второго этапа УПЛ, а также прокомментировал переезд команды на столичный стадион «Динамо».

- «Олимпик» завершил первую часть сезона в четверке сильнейших. Накануне старта сезона могли мечтать о таком?

- Думаю, никто не мог представить, что мы финишируем в первом квартете. Но считаю, что мы заслуженно занимаем это место, мы не проиграли «Шахтеру» в двух матчах, достойно играли с «Динамо», добывали победы над конкурентами.

- Впереди борьба за еврокубки. Кто фаворит?

- У всех примерно одинаковые шансы. И «Александрия», и «Черноморец» - серьезные соперники, я бы не стал кого-то выделять. Пока что сложно сказать, кто выиграет эту борьбу.

- Второй этап для «Олимпика» стартует в Одессе матчем против «Черноморца». Какие ожидания от встречи с моряками?

- Будем настраиваться на победу, это матч с прямым конкурентом. На втором этапе чемпионата все 10 матчей будут финальными, поэтому в каждой встрече нужно добиваться максимума.

- В целом, как оцениваете календарь второго этапа для «Олимпика»?

- Нормальный календарь. Мы привыкли играть на выезде, для нас не имеет значения домашняя встреча или гостевая. Мы в каждом поединке будем выходить с целью взять очки.

- «Олимпик» будет играть домашние матчи на столичном стадионе «Динамо». Это плюс?

- Конечно! Нам не придется никуда ездить, играть будем в Киеве целых шесть матчей из 10-ти – пять домашних и выездная встреча с «Динамо». Меньше переездов, газон хорошего качества, сможем показывать свою игру. Конечно, в Киеве, возможно, будет меньше болельщиков на наших матчах, но если мы будем демонстрировать интересный футбол, то и люди подтянутся на стадион.