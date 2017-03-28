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Карпаты представили новую форму

Для львовской команды приготовили стильные обновки

  • 28.03.2017 14:46
  • 1091 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Во вторник 28-го марта львовские «Карпаты» представили новые комплекты своей игровой формы. Для нее львовский клуб традиционно использовал зелено-белые цвета.

На первом комплекте появилось стилизованное изображение знаменитой львовской площади Рынок, второй комплект обыгрывает идеи традиционной украинской вышиванки.

Первый комплект

Второй комплект

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    ViperMX
      ViperMX, 28.03.2017 15:19
    +6
    Выглядит красиво.
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    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 28.03.2017 15:52
    0
    Отаку білу футболку я б собі купив але без реклами морозива, лікарні, пошти і ше там якогось хламу... Гарна біла форма !
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 28.03.2017 16:14
    0
    Нова форма це той дідько-волоцюга посередині?
    Хлопчики в білому для подавання м`ячів збоку на нову форму не схожі.
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