Во вторник 28-го марта львовские «Карпаты» представили новые комплекты своей игровой формы. Для нее львовский клуб традиционно использовал зелено-белые цвета.
На первом комплекте появилось стилизованное изображение знаменитой львовской площади Рынок, второй комплект обыгрывает идеи традиционной украинской вышиванки.
Первый комплект
Второй комплект
Источник — ФК Карпаты
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Хлопчики в білому для подавання м`ячів збоку на нову форму не схожі.
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