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Сергей РЕБРОВ: «Вопрос о продлении контракта обсудим в конце сезона»

Наставник «Динамо» – о ситуации, связанной с окончанием контракта с клубом

  • 28.03.2017 14:50
  • 1017 просмотров
  • 6 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Сергей Ребров
© dynamo.kiev.ua. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал ситуацию, связанную с окончанием контракта с клубом.

– У меня всегда были прекрасные, доверительные отношения с президентом клуба, — признался Сергей Станиславович. — Я благодарен ему за то, что он доверил мне такую команду, и я это доверие честно отрабатываю. Год назад мы договорились, что в конце этого сезона мы решим, есть ли смысл работать дальше. Достаточно ли мотивации и возможностей развивать коллектив. Так что нужно завершить этот непростой сезон, и потом совместно принять решение.

Получается, до лета этот вопрос обсуждаться не будет?

– Да, это моя позиция, и о ней знает президент. Он с этим согласен. В конце прошлого сезона, я это не скрываю, мне предлагали новый контракт, но тогда честно признался — хочу доработать прежнее соглашение, увидеть свой прогресс, динамику развития команды. Будучи футболистом, я никогда не держался за все эти контракты. Чувствовал, что нужен команде — и отдавал все силы. Так и сейчас.

Буду понимать, что необходим этому коллективу — с удовольствием продолжу работу…

Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис заявил о желании подписать новый контракт с Ребровым.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    sasha112006
      sasha112006, 28.03.2017 15:19
    -2
    Думаю, Сереже пора уходить.
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    viksilverland
    online
      viksilverland, 28.03.2017 15:33
    -4
    Будь мужиком и уйди сразу
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    rokkino
    rokkino, 28.03.2017 15:42
    -1
    Серега,а почему бы тебе через годик-два не попробовать Шахту принять.Это было бы супер.Искренне хотел бы тебя увидеть у нас тренером
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    viksilverland
    online
      viksilverland, 28.03.2017 15:49
    -1
    rokkino, 28.03.2017 15:42
    Серега,а почему бы тебе через годик-два не попробовать Шахту принять.Это было бы супер.Искренне хотел бы тебя увидеть у нас тренером
    ...написал фан ДК
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    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 28.03.2017 15:54
    -1
    rokkino, 28.03.2017 15:42
    Серега,а почему бы тебе через годик-два не попробовать Шахту принять.Это было бы супер.Искренне хотел бы тебя увидеть у нас тренером

    Мысль неплохая, если учесть, что Ребров из Горловки на Донбассе и своё время бегал за Шахтёр! Но я бы лучше пожелал тренером для Шахтёра Маркевича, после прихода которого в Металлист и Днепр эти команды приказали долго жить! Думаю, что очередь подошла уже к Шахтёру, где суеверный президент Ахметов!
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 28.03.2017 16:04
    +1
    Тоесть раньше ты коллективу нужен был и была видна динамика развития, а сейчас нужно посмотреть, что же произошло Сережа???
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