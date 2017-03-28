Сергей РЕБРОВ: «Вопрос о продлении контракта обсудим в конце сезона»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал ситуацию, связанную с окончанием контракта с клубом.
– У меня всегда были прекрасные, доверительные отношения с президентом клуба, — признался Сергей Станиславович. — Я благодарен ему за то, что он доверил мне такую команду, и я это доверие честно отрабатываю. Год назад мы договорились, что в конце этого сезона мы решим, есть ли смысл работать дальше. Достаточно ли мотивации и возможностей развивать коллектив. Так что нужно завершить этот непростой сезон, и потом совместно принять решение.
– Получается, до лета этот вопрос обсуждаться не будет?
– Да, это моя позиция, и о ней знает президент. Он с этим согласен. В конце прошлого сезона, я это не скрываю, мне предлагали новый контракт, но тогда честно признался — хочу доработать прежнее соглашение, увидеть свой прогресс, динамику развития команды. Будучи футболистом, я никогда не держался за все эти контракты. Чувствовал, что нужен команде — и отдавал все силы. Так и сейчас.
Буду понимать, что необходим этому коллективу — с удовольствием продолжу работу…
Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис заявил о желании подписать новый контракт с Ребровым.
Источник — zbirna.com
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Мысль неплохая, если учесть, что Ребров из Горловки на Донбассе и своё время бегал за Шахтёр! Но я бы лучше пожелал тренером для Шахтёра Маркевича, после прихода которого в Металлист и Днепр эти команды приказали долго жить! Думаю, что очередь подошла уже к Шахтёру, где суеверный президент Ахметов!
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