Огнен ВУКОЕВИЧ: «Самым опасным у Украины был Ярмоленко»

Одним из самых внимательных зрителей на Максимире был экс-полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич, который долгое время провел в Украине, выступая за киевское Динамо.

— Огнен, с Андреем Шевченко, с которым ты не один год выступал в Динамо, пообщаться удалось?

— А как же! Еще перед игрой я приезжал в гостиницу к украинской команде. Посидели вместе с Шевченко и Ярмоленко, попили кофе, пообщались, вспомнили времена совместных выступлений в Киеве. В общем, я приятно провел время.

— Учитывая твои знакомства, наверное, и за нашей сборной следишь?

— Видел практически все ее матчи в нынешнем отборочном цикле. И могу сказать, что с приходом на пост главного тренера Андрея Шевченко качество игры у украинцев стало улучшаться. Но понятно, что до эталона еще далеко. Просто Шевченко нужно дать время, и все у команды будет хорошо. А еще я хотел сказать, что в сборную обязательно нужно постараться вернуть Евгения Хачериди, которого я считаю лучшим украинским защитником.

«Находясь под прессингом, гости часто играли через вратаря»

— Как по-твоему, итог поединка Хорватия — Украина справедлив?

— Думаю, да. Все по делу. Несмотря на теплые слова в адрес вашей сборной, я все же ждал от украинцев в прошедшем матче большего. Сине-желтым не хватало остроты у ворот хорватов, а без этого трудно рассчитывать на успех.

— Твои земляки провели отменный поединок?

— Сборная Хорватии может действовать еще лучше. Хотя и в этой встрече наша команда сыграла тактически грамотно, не дав гостям возможности спокойно переходить центр поля, поэтому у них практически не получался качественный переход из обороны в атаку, а постоянный прессинг клетчатых вынуждал соперника часто играть через вратаря. По большому счету, у украинцев и не было возможностей забить. Можно вспомнить разве что атаку с участием Ярмоленко в первом тайме, когда было что-то похожее на угрозу, и пару полумоментов после перерыва.

— Перед этой игрой в лагере сборной Хорватии присутствовало волнение в связи с травмами основных защитников?

— Безусловно. Хотя Едвай и Митрович по ходу поединка показали, что переживать за сохранность собственных ворот не стоит. Они молодцы. Благодаря этой победе наша команда сделала большой шаг вперед на пути к финальной части чемпионата мира.

— В конце матча переживал? Счет-то был скользким…

— Понятное дело, что какой-то курьез мог бы лишить Хорватию заслуженной победы, но в то же время было заметно, что во втором тайме соперник действовал на максимуме, а дополнительных сил, чтобы еще больше взвинтить темп, у него не оказалось…

«Желаю сине-желтым занять второе место»

— Кто из футболистов в составе хорватов тебе понравился?

— Прежде всего это Никола Калинич, который стал автором решающего гола. Как всегда, на своем высоком уровне отыграл Лука Модрич. Домагой Вида стал настоящим хозяином в своей штрафной площади, выигрывая много верховой борьбы. Хорош был в прошедшей встрече и Марио Манджукич — особенно что касается командных действий.

— А кого бы ты отметил у сборной Украины?

— Андрея Ярмоленко, который был самым опасным игроком сине-желтых, и Тараса Степаненко, как мне показалось, неплохо действовавшего в отборе.

— Какой тебе видится дальнейшая борьба в нашей отборочной группе?

— Хорватия — однозначный фаворит. А если еще летом в гостях удастся обыграть Исландию, то лидерство мы уже не упустим. Украинцам же, которых я тоже хочу видеть на мировом первенстве, пожелаю занять второе место. Я буду за них болеть.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК