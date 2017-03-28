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В Исландии рекордный бэби-бум через 9 месяцев после победы над Англией

В стране гейзеров и вулканов зафиксирован небывалый рост рождаемости

  • 28.03.2017 14:28
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independent.co.uk
© independent.co.uk

За последнюю неделю в Исландии зафиксирован небывалый рост рождаемости. СМИ связывают это с успешным выступлением национальной сборной на ЧЕ-2016 по футболу, который состоялся около девяти месяцев назад.

Напомним, сборная Исландии дошла до четвертьфинала, обыграв в 1/8 англичан.

Сколько из новорожденных назовут в честь героев Евро-2016, пока не известно.

Источник — Independent

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