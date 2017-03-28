Ювентус готовит €80 миллионов за Верратти

Полностью с тобой согласен! Мне хотелось бы, чтобы такой как Ярославский бизнесмен или он взялись...

Ну ты сразу малолетка понял что это ТЫ!!!лучше ошибка в письме !!!чем ты ошибка природы!!!

Для меня от приезда шахтера в Харьков, футбол не появился в городе. Единственный плюс, это то что...