Ювентус готовит €80 миллионов за Верратти

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении 24-летнего центрального полузащитника ПСЖ Марко Верратти.
Итальянский клуб готов выложить за футболиста €80 миллионов, тогда как ПСЖ хочет за игрока €100 миллионов. В «Ювентусе» надеются, что французский клуб согласится снизить цену.
В текущем сезоне Верратти провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.
Источник — Corriere dello Sport
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