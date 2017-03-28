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Ювентус готовит €80 миллионов за Верратти

ПСЖ хочет за своего игрока €100 миллионов

  • 28.03.2017 13:51
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essentiallysports.com. Марко Верратти
© essentiallysports.com. Марко Верратти

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении 24-летнего центрального полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Итальянский клуб готов выложить за футболиста €80 миллионов, тогда как ПСЖ хочет за игрока €100 миллионов. В «Ювентусе» надеются, что французский клуб согласится снизить цену.

В текущем сезоне Верратти провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.

Источник — Corriere dello Sport

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