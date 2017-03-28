Іван ГЕЦКО: «Ярмоленко не є гравцем супер-класу»

Автор першого голу в історії національної збірної України Іван Гецко прокоментував гостьову поразку «синьо-жовтих» від команди Хорватії. Нагадаємо, матч у Загребі закінчився з рахунком 1:0 на користь господарів. Єдиний у матчі гол був забитий в першому таймі - Калинич прийняв м'яч у штрафній, розвернувся і потужно пробив практично у верхній кут воріт.

- Іван Михайлович, отримали естетичне задоволення від учорашнього матчу?

- Не можу сказати, що отримав задоволення. Ми програли, феєричного футболу не показали. Але це було прогнозовано. Чимало наших збірників не має ігрової практики в клубах. І учора це було дуже помітно, був великий перепад. Цим і сказано. Не було моментів, були проблеми на завершальній стадії атак, дуже багато браку.

- Хто вам сподобався у складі нашої збірної?

- Нікого не виділятиму. Це не пік нашої збірної, її середній рівень гри.

- Олег Лужний вважає, що у нас є тільки три гравці міжнародного класу: Степаненко, Хачеріді та Ярмоленко. Погодитеся?

- Стосовно Степаненко погоджуюся. Дуже прикро, що втратили Хачеріді. А Ярмоленка я би не виділяв, не є він гравцем супер-класу. Учора він був не найгірший у складі збірної, але і лідером не був, не вів за собою команду. У Андрія не має таких проблем із ігровою практикою, як у Коноплянки. Тобто, він має бути в хороших кондиціях. Але повести за собою команду Ярмоленко не зміг.

- Хачеріді ми остаточно втратили?

- Не думаю… Хачеріді потрібно порозумітися із головним тренером. Як на мене, Євгена потрібно повертати чим скоріш на поле. Він дуже талановитий захисник. Кращого у збірній у нас не має.

Олег ПЕТРЕНКО