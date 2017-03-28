Владислав ГЕЛЬЗИН: «Бегали по всей стране, искали стадион»

Донецкий «Олимпик» до конца сезона домашние матчи будет проводить на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Напомним, до этого дончане играли на нескольких аренах - сначала на столичном стадионе Банникова, далее в Сумах, Львове и даже Черкассах. Но уже следующий домашний поединок с «Шахтером» команда Романа Санжара проведет в Киеве. Там же, в случае выхода в еврокубки, «Олимпик» будет играть матчи международных соревнований.

Владислав Гельзин, президент «Олимпика»:

— Вы знаете, что мы искали стадион и бегали по всей стране с этим вопросам. Мы разговаривали с Сергеем Мохником (заместитель генерального директора «Динамо») о том, может ли он переговорить с руководством на счет того, чтобы нам дали стадион им. Валерия Лобановского. Потом мы с Игорем Михайловичем Суркисом договорились, спасибо, что он пошел на встречу. На этот год – и, возможно, на следующий – мы нашли стадион, который будем постоянно называть условно домашней ареной.

Мы с футболистами пообщались насчет Черкасс и приняли решение, что нам там не следует играть. Это связано с местными болельщиками и с состоянием поля. С финансовой точки зрения нам интереснее было бы играть в Черкассах, но со спортивной точки зрения, чтобы не ездить на каждую игру по 200 км, наверное, лучше играть на стадионе им. Лобановского.