С 6 по 12 июня пройдет детско-юношеский турнир Albena Cup 2017

Ежегодный международный детско-юношеский турнир по футболу в Болгарии Albena Cup 2017 пройдет с 6 по 12 июня.

Турнир проводится в курортном месте Албена, который благодаря своим пляжам с чистым песком, голубой теплой водой, множеством аттракционов, горок и спортивных площадок, по праву считается столицей детского отдыха. Албена расположена на территории заповедника Балтата (редкое сочетание моря и лианового леса).

В турнире примут участие команды из Болгарии, Украины, Латвии, Польши, Литвы, Румынии, Молдовы.



Программа проведения турнира:

06.06.2017 Приезд. Поселение в отель. В 18:00 Техническая конференция.

07.06.2017 Отдых. Торжественное открытие турнира.

08.06.2017 Игровой день.

09.06.2017 Игровой день.

10.06.2017 Игровой день. Торжественное закрытие турнира.

11.06.2017 Отдых.

12.06.2017 Отдых. Выезд домой.



Турнир будет проходить в полном соответствии с правилами ФИФА и БФС.



Команды будут поделены по возрастам:



Група 1 – U 14 2003 г.

Група 2 – U 13 2004 г.

Група 3 – U 12 2005 г.

Група 4 – U 11 2006 г.

Група 5 – U 10 2007 г.

Група 6 – U 9 2008 г.

Група 7 – U 8 2009 г.

Група 8 – U 7 2010 г.



Необходимые документы:



1. Медицинская справка

2. Список заверенный клубом с обязательным указанием номера игрока.

3. Свидетельство о рождении

4. Детский проездной документ или паспорт



Подробный регламент и окончательная программа турнира будет оговорена с представителями команд и тренерами на технической конференции перед началом турнира.



Размещение:



В отеле .Сom 3 * (курорт Албена).

Современные номера отеля расположены в 5-этажном здании, в саду есть открытый бассейн. К услугам гостей гидромассажная ванна, тренажерный зал с кондиционером и площадка для занятий аэробикой на открытом воздухе, водные горки.



Отель .Com находится в 900 метрах от пляжа, к которому можно легко и с удобством доехать на бесплатном автобусе, который курсирует каждые 30 минут, или прогуляться уютным парком.



В отеле работает современный ресторан с кондиционером, лобби-бар и снек-бар. В стоимость проживания в отеле .Com включены все блюда и напитки, а также все болгарские алкогольные напитки, 1 зонтик и 2 шезлонги на номер. Wi-Fi предоставляется в общественных местах.



В отеле .Com обустроена детская площадка и 6 дней в неделю проводится развлекательная программа. Дети весело проведут день под наблюдением профессионалов.



Питание – Ультра Все включено.

Стоимость на одного участника при условии раннего бронирования до 25.02.17 составляет 133 евро.



Стоимость на одного участника при условии бронирования до 30.03.17 составляет 144 евро.



В стоимость входит: проживание 6 ночей в отеле в трех местном номере, питание по системе «УЛЬТРА Все включено», курортный сбор, визовая поддержка, шезлонги и зонтики у бассейна отеля и на пляже.



В стоимость не входит: транспорт, такса участия в турнире, страховка на период поездки.



Для ребенка виза бесплатна, стоимость визы на взрослого 35 евро.



При наличии действующей шенгенской визы болгарскую визу открывать не нужно.

Турнир проходит при поддержке болгарской федерации футбола. Все игры будут проводиться на натуральных полях.