Хачериди пропустит до полутора месяцев

В контрольном матче «Динамо» - «Ворскла», состоявшемся в Киеве 25-го марта, защитник Евгений Хачериди в середине первого тайма из-за полученного повреждения досрочно завершил игру.
Проведенное МРТ и другие медицинские обследования показали, что у Евгения растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. На восстановление потребуется от 4 до 6 недель.
С сегодняшнего дня динамовец проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением клубных врачей и физиотерапевтов в медико-реабилитационном комплексе в Конча-Заспе.
Источник — ФК Динамо Киев
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