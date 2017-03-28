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Хачериди пропустит до полутора месяцев

Защитник «Динамо» получил травму в товарищеском матче с «Ворсклой»

  • 28.03.2017 12:55
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ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

В контрольном матче «Динамо» - «Ворскла», состоявшемся в Киеве 25-го марта, защитник Евгений Хачериди в середине первого тайма из-за полученного повреждения досрочно завершил игру.

Проведенное МРТ и другие медицинские обследования показали, что у Евгения  растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. На восстановление потребуется от 4 до 6 недель.

С сегодняшнего дня динамовец проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением клубных врачей и физиотерапевтов в медико-реабилитационном комплексе в Конча-Заспе.

Источник — ФК Динамо Киев

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