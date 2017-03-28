В Харькове фан-шоп Шахтера облили синей и желтой краской

Оно примерно так же разбирается в футболе как я в балете!!Сам нагородил такого бреда что и на гол...

Уникальный футболист Валерий Лобановский закончил играть в 28 лет,а в 29 начал свою тренерскую де...

Гандурас был на предыдущем чемпионате мира а наша сборная нет, так что можно играть )))

Все нормальные играют сейчас товарники, а мы... слышал можем с мальтой сыграть, а лучше с гундура...