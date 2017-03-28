В Харькове фан-шоп Шахтера облили синей и желтой краской

В ночь с понедельника на вторник в Харькове неизвестные облили фасад фан-магазина «Шахтера» синей и желтой краской.
Помещение магазина находится в подтрибунном комплексе стадиона «Металлист», который недавно стал домашней ареной для донецкой команды. Вплоть до переезда «Шахтера» в Харьков в этом помещении располагался фан-шоп «Металлиста».
Ранее харьковские ультрас негативно отнеслись к переезду «Шахтера» в Харьков.
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