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В Харькове фан-шоп Шахтера облили синей и желтой краской

До недавнего времени в этом помещении располагался магазин «Металлиста»

  • 28.03.2017 12:36
  • 237 просмотров
  • 1 комментария
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vk.com/h_kharkov
© vk.com/h_kharkov

В ночь с понедельника на вторник в Харькове неизвестные облили фасад фан-магазина «Шахтера» синей и желтой краской.

Помещение магазина находится в подтрибунном комплексе стадиона «Металлист», который недавно стал домашней ареной для донецкой команды. Вплоть до переезда «Шахтера» в Харьков в этом помещении располагался фан-шоп «Металлиста».

Ранее харьковские ультрас негативно отнеслись к переезду «Шахтера» в Харьков.

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Комментарии
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 28.03.2017 13:03
    0
    Почему не красным? Это цвет ринатовских дел по жизни. Такой знаете кроваво-красный цвет
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