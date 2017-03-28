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Цифры, ужаснувшие Евтушенко. Обзор 22-го тура Первой лиги

«Верес» буксует, вице-чемпион из Черкасс катится по наклонной

  • 28.03.2017 12:25
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gornyak-sport.net
© gornyak-sport.net

Сразу двумя неожиданными, с налетом сенсационности, результатами побаловал второй весенний тур возобновившегося чемпионата первого дивизиона. Вторая команда лиги (и без пяти минут УПЛ) «Верес» уступила скромнейшему середняку «Авангарду» (9-е место). Шедший до выходных 15-м «Горняк-Спорт» учинил форменный погром серебряному призеру прошлого первенства «Черкасскому Днепру» – 5:2, вследствие чего тот опустился уже на восьмое место.

«Грандов бьют. И добивают»

Какими-то зловеще-пророческими выглядят теперь слова Владимира Мазяра, сказанные после домашнего поражения в предыдущем матче от «Колоса». Тогда его заявлениям о гипотетическом «уходе из футбола» мало кто придал значения, но второй кряду проигрыш «Вереса» наверняка заставит клубное руководство призадуматься. А уж насколько оно скоро на расправу, хорошо знают тренеры Лутков и Богатырь, работавшие с командой в прошлом сезоне до Мазяра.

Да, в Краматорске «Верес» играл без лидеров – Борзенко (перебор карточек) и Степанюка с Орловским (травмы). Да, опять его наказали пенальти, который нельзя назвать бесспорным, так ведь и силу (составы) соперников сравнивать даже как-то неприлично, у краматорцев его аккурат набирается на заявку. А они возьми, да и выиграй, чем продлили свою беспроигрышную домашнюю серию до пяти матчей. Характером и морально-волевыми они явно были посильнее фаворита.

Полнейшим безволием в Горишних Плавнях отметился еще один перволиговый гранд с чрезмерными амбициями. Проходящий аттестацию в УПЛ клуб, зимой нанявший на работу авторитетного телеэксперта Вадима Евтушенко, опростоволосился по самое не могу. 13-я минута оказалась счастливой для «Горняка-Спорт», и стала началом конца «Черкасского Днепра» как команды в этом матче. Получив к ней два гола, хозяева, как ни в чем не бывало, еще до перерыва накидали сопернику в два раза больше. К слову, благодаря этому успеху они взлетели из опасной зоны именно на 13-е место.

«Цифры на табло откровенно ужасные для нашей команды. Мне даже тяжело объяснить, что случилось, — вразумительных оправданий Евтушенко дать не смог. – Мы повели 2:0, играли вполне нормально, но первая же ошибка при угловом привела к голу в наши ворота. И каким-то невероятным образом психологически повлияла на нашу оборону. Она у нас просто исчезла во главе с капитаном и голкипером. И это вызывает у меня наибольшее непонимание. Это был просто провальный тайм. В перерыве мы договорились попытаться выиграть второй, но раннее удаление Балана, заработавшего его на ровном месте, все перечеркнуло».

Третьим неудачником тура (из числа лидеров) оказалась «Десна». После добротной победы в прошлом туре над преследователем «Гелиосом» (Александр Рябоконь даже был признан ПФЛ тренером тура), в  этот раз черниговцы на «родном» стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве не смогли разобраться со средненькой «Буковиной», которая вот уже во втором туре кряду и сама не забивает, и другим не дает. Особенно эффектным мог бы получиться гол в исполнении звездного новичка «Десны» Владимира Лысенко, однако его удару через себя явно не хватало точности.

«Не все фавориты лопухнулись»

Чуть было не оплошал во втором матче кряду лидер. Опять и снова переукомплектованная атака мариупольцев безуспешно билась с защитой соперника (на сей раз «Полтавы»), и лишь на 83-й многоопытный Денис Кожанов с острого угла сумел пробить 20-летнего вратаря Крынского. Наконец-то забил свой 13-й мяч Руслан Кисиль, выдержавший продолжительную паузу, доводя вместе с другими форвардами Александра Севидова до белого каления. Не составит труда угадать, на что тренер «Ильичевца» жаловался после матча…

Укрепил свое положение и «Колос». В этот раз он никого не обогнал в таблице, хотя и разгромил бедный «Тернополь», которому, похоже, пора паковать чемоданы на поезд во вторую лигу. Зато коваливцы подсократили отставание от убегающих «Десны» и «Вереса», а их полузащитник Вячеслав Рябчук, отметившийся хет-триком, сходу примкнул к бомбардирской гонке – у него уже 7 голов.

«Когда штрафной – действительно наказание»

Но и «Гелиос», опереженный в прошлом туре именно «Колосом», не отстает. Необстрелянную молодежь «Скалы» харьковчане одолели скромно, но со вкусом: благодаря мастерскому удару со штрафного (метров с 22-х) в исполнении Гранкина.

До пяти матчей продлил свою рекордную беспроигрышную серию в первой лиге и «Арсенал». Свой первый гол после возвращения из «Черкасского Днепра» в ряды канониров забил 30-летний форвард Александр Батальский. «Мы хотели – мы выиграли», — сказал, как отрезал после поединка тренер киевлян Игорь Химанич.

Как и в матче первого круга «Нефтяник-Укрнефть» обыграл «Ингулец» со счетом 3:1. И тогда, и сейчас огорчал вратаря петровцев полузащитник Евгений Лозовой, отметившийся, кстати, и в прошлом туре.

Во втором поединке подряд играют вничью «Сумы», правда, пользы от этого немного: неудавшиеся китайские подопечные по-прежнему пребывают в опасной зоне. А поделили они очки с «Оболонью-Бровар», в этом году еще не побеждавшим. И здесь было забито сразу два красавца-гола со штрафных: прямым ударом метров с 30-ти выстрелил Стеценко, «пивовары» отыгрались закрученным в «девятку» ударом Скакуна почти с линии штрафной.

Первая лига. 22-й тур

25 марта, суббота

«Арсенал» — «Николаев» — 1:0
Гол: Батальский, 71.

«Полтава» — «Ильичевец» — 0:2
Голы: Кожанов, 83, Кисиль, 87.

«Горняк-Спорт» — «Черкасский Днепр» — 5:2
Голы: Сахневич, 17, Дячук, 21, Шевчук, 24, 83, Моисеенко, 45+1 — Бушман, 11, Скепский, 13 пенальти.

«Колос» — «Тернополь» — 4:1
Голы: Рябов, 1, 4, 17, Поздеев, 62 пенальти — Курыло, 32.

«Авангард» — «Верес» — 1:0
Гол: Собко, 9 пенальти.

«Скала» — «Гелиос» — 0:1
Гол: Гранкин, 16.

«Ингулец» — «Нефтяник-Укрнефть» — 1:3
Голы: Климаков, 69 — Лозовой, 12, Передистый, 34, Поднебенной, 64.

«Десна» — «Буковина» — 0:0

26 марта, воскресенье

«Сумы» — «Оболонь-Бровар» — 1:1
Голы: Стеценко, 7 — Скакун, 55.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

 

Источник — Sport.ua

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