Келечи ИХЕНАЧО: «Едем на Эмирейтс за победой»

Келечи Ихеначо призвал «горожан» проявить характер и единство в предстоящем поединке 30-го тура.

В воскресенье «горожане», занимающие третье место в турнирной таблице АПЛ, отправятся на стадион «Эмирейтс» на матч 30-го тура. Первые места занимают «Челси» и «Тоттенхэм», но «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ареснал» отстают ненамного, и подопечным Гвардиолы придётся заслужить место в Лиге чемпионов в сезоне 2017/18.

19-летний форвард заявил, что команда намерена бороться за победу над «Арсеналом» и играть так же, как в поединке с «Ливерпулем».

«Мы поедем на «Эмирейтс» за победой, которая нам необходима, - сказал Келечи в интервью. - У «Арсенала» сильная команда, и три очка не достанутся легко.

Сейчас хорошее время для нас: мы отлично сыграли в последнем матче АПЛ против «Ливерпуля», проявив характер.

Мы хорошо защищались, хорошо атаковали, но, к сожалению, не смогли забить победный гол. Мы занимаем третье место в Премье-лиге и должны продолжать бороться за победы матч за матчем».

Келечи забил семь голов в 2016/17, но вынужден уступать место в стартовом составе другим форвардам и играет не так часто, как в дебютном сезоне.

Однако нападающий уверяет, что с удовольствием выступает за «Манчестер Сити» и совершенствует свою игру рядом с футболистами мирового класса.

«Я очень рад, что играю в «Манчестер Сити» и благодарен нашему клубу, - сказал Келечи. – Я много работаю на тренировках, а когда появляется возможность сыграть – стараюсь доказать, что заслуживаю быть в команде «горожан».

У нас замечательный коллектив с отличными игроками. Мы все усердно тренируемся и стараемся радовать болельщиков.

Мне кажется, что каждый день я играю лучше и лучше. Я рад быть в «Манчестер Сити».