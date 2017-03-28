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Сергей МЯКУШКО: «Долго отхожу после поражений»

Футболист «Ворсклы» поделился впечатлениями о весенней части сезона

  • 28.03.2017 11:55
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Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко рассказал, чего сейчас не хватает команде в весенних играх, и на что стоит рассчитывать болельщикам в ближайшей домашней игре с «Волынью».

- Сергей, что происходит внутри коллектива? Тренировочный процесс поставлен на высоком уровне, микроклимат тоже, вроде, нормальный, но почему так результатам не получается?
- У нас очень хороший, дружный коллектив, где каждый друг за друга. Убежден, что нужно просто продолжать работать, не сбавляя темп, и надеемся, плоды нашей кропотливой работы будет видно уже в ближайшей игре с «Волынью».

- Специалисты акцентируют внимание на том, что Ворскляне фрагментами демонстрируют очень симпатичный футбол, но чего же тогда не хватает?
- Наша задача составить эти паззлы красивых игровых эпизодов воедино, и тогда, хочется верить, получим общую красивую картинку на поле, а, главное, победный итог с победными голами.

- Какой из матчей весной запоминающийся лично тебе?
- С каждой игры можно было взять что-то полезное. Даже тогда, когда мы обидно уступали. За себя могу сказать, что очень тяжело переживаю каждую неудачу команды, долго отхожу после поражений. Правда, по натуре я оптимист, поэтому верю в лучшее.

Источник — ФК Ворскла

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