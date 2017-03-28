Сергей МЯКУШКО: «Долго отхожу после поражений»

Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко рассказал, чего сейчас не хватает команде в весенних играх, и на что стоит рассчитывать болельщикам в ближайшей домашней игре с «Волынью».

- Сергей, что происходит внутри коллектива? Тренировочный процесс поставлен на высоком уровне, микроклимат тоже, вроде, нормальный, но почему так результатам не получается?

- У нас очень хороший, дружный коллектив, где каждый друг за друга. Убежден, что нужно просто продолжать работать, не сбавляя темп, и надеемся, плоды нашей кропотливой работы будет видно уже в ближайшей игре с «Волынью».

- Специалисты акцентируют внимание на том, что Ворскляне фрагментами демонстрируют очень симпатичный футбол, но чего же тогда не хватает?

- Наша задача составить эти паззлы красивых игровых эпизодов воедино, и тогда, хочется верить, получим общую красивую картинку на поле, а, главное, победный итог с победными голами.

- Какой из матчей весной запоминающийся лично тебе?

- С каждой игры можно было взять что-то полезное. Даже тогда, когда мы обидно уступали. За себя могу сказать, что очень тяжело переживаю каждую неудачу команды, долго отхожу после поражений. Правда, по натуре я оптимист, поэтому верю в лучшее.