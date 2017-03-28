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ШАЦКИХ: «Непонятно, почему Голландия позволяет себе так буксовать»

Экс-форвард киевского «Динамо» поделился впечатлениями о матчах отбора на ЧМ-2018

  • 28.03.2017 11:38
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Sport.ua. Максим Шацких
© Sport.ua. Максим Шацких

Максим Шацких поделился впечатлениями от первой половины отбора ЧМ-2018.

«Непонятно, почему так буксуют голландцы, как вообще эта команда себе может подобное позволить, — говорит эксперт Максим Шацких. — Вместе с тем нужно похвалить и Болгарию. Какие бы ни были проблемы у Голландии, обыграть бронзового призера ЧМ с разницей в два мяча непросто».

«Еще, пожалуй, от датчан я ждал большего. В остальном же не скажу, что есть громкие сенсации или выскочки. Да, идет второй в группе Португалия. Но, скажу честно, они и на Евро-2016 меня не особо впечатлили. Думаю, второй круг отбора тоже обойдется без серьезных неожиданностей. Разве что между Испанией и Италией еще будет серьезная борьба за прямую путевку. Там все впереди».

Источник — Вести

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