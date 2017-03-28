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Евгений ОПАНАСЕНКО: «К игре с Шахтером готовим новую схему»

Защитник «Зари» поделился ожиданиями от встречи с «горняками»

  • 28.03.2017 11:27
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upl.ua. Евгений Опанасенко
© upl.ua. Евгений Опанасенко

Захисник «Зорі» — про майбутній матч із донецьким «Шахтарем».

— Євгене, в чемпіонаті була пауза, пов'язана з грою національної збірної. Якщо бути чесним, команда її використовує більше для того, щоб набратися сил або відпрацювати деякі моменти перед серйозною зустріччю з «Шахтарем»?
— І те, й інше. Ми встигли й відпочити, оскільки тренерський штаб давав три дні вихідних, і вже почали активно працювати, тренуватися під певну схему гри з «гірниками».

— Чи складно в такому короткому проміжку часу двічі зіграти з лідером чемпіонату?
— Та ні, навпаки, цікаво знову зіграти з «Шахтарем». Могли би зіграти навіть тричі (усміхається). Та і в принципі в матчі з будь-яким суперником ми викладаємося на повну.

— В режимі підготовки до гри з «Шахтарем» чи робиться акцент на помилках вашої недавньої зустрічі?
— Безумовно, помилки треба виправляти. Але й не зациклюватися на них, а йти далі. Тому тренерський штаб намагається додати дещо нове в малюнок гри.

— Останнім часом «Зорі» докоряли за те, що команда багато пропускає на останніх хвилинах. Як бачимо, в матчі з «Волинню» вийшло навпаки.
— Так, але це футбол. Іноді пропускаємо ми, а іноді навпаки — пропускають суперники. Ми прагнемо не розслаблятись і завжди доводити справу до переможного завершення.

— Перемога над «Волинню» дала морально-вольовий поштовх перед відповідальним матчем у шістці?
— Звичайно, приємно вигравати, тим більше на останніх хвилинах. Гра з «Волинню» була приблизно рівною, тому гол у ворота суперника наприкінці матчу не міг не радувати.

— Чи стежили за грою збірної України проти Хорватії? Що скажете?
— Можу сказати, що хорвати показали сильну гру. Наша збірна, на жаль, не так багато моментів змогла створити, але наскільки я знаю, збірна України зараз працює над новою тактикою, новою схемою. І я вірю, що все буде добре і щиро бажаю збірній удачі у майбутніх іграх.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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