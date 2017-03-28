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Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра

Нападающий сборной Аргентины позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес арбитров

  • 28.03.2017 11:18
  • 387 просмотров
  • 2 комментария
Метки
goal.com. Лионель Месси
© goal.com. Лионель Месси
ФИФА может дисквалифицировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление арбитра. Форвард оскорбил одного из судей матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0). 
 
Арбитры этой встречи опровергли информацию об оскорблениях в свой адрес со стороны аргентинца, однако ФИФА имеет право дисквалифицировать Месси даже в том случае, если его непристойное поведение не будет подтверждено судьями. 

 

Источник — As.com

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 28.03.2017 12:09
    -2
    Да ладно. Ангел и "всея добро во плоти" не мог такого сделать ...
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    Cenitel
      Cenitel, 28.03.2017 12:53
    +3
    ФИФА может дисквалифицировать Месси за оскорбления арбитров, которые говорят, что их не оскорбляли. Однако ФИФА все-равно может.
    Либо в статье упущен какой-то важный момент, либо выглядит крайне бредово. Так можно любому футболисту предъявить и дисквалифицировать.
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