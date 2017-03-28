Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра

ФИФА может дисквалифицировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление арбитра. Форвард оскорбил одного из судей матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0).
Арбитры этой встречи опровергли информацию об оскорблениях в свой адрес со стороны аргентинца, однако ФИФА имеет право дисквалифицировать Месси даже в том случае, если его непристойное поведение не будет подтверждено судьями.
Источник — As.com
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