Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра

ФИФА может дисквалифицировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление арбитра. Форвард оскорбил одного из судей матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0).

Арбитры этой встречи опровергли информацию об оскорблениях в свой адрес со стороны аргентинца, однако ФИФА имеет право дисквалифицировать Месси даже в том случае, если его непристойное поведение не будет подтверждено судьями.