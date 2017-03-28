28 марта в продажу поступили билеты на матч Динамо — Олимпик

Игра состоится на главной спортивной арене страны, НСК «Олимпийский», в воскресенье, 9 апреля. Начало встречи - в 19:30.
На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен.
Продажа билетов производится в кассах НСК «Олимпийский» (на Троицкой площади, возле станции метро «Олимпийская») и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Кассы открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в субботу-воскресенье с 11:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Источник — ФК Динамо Киев
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