28 марта в продажу поступили билеты на матч Динамо — Олимпик

А как же громогласное заявление Сукиса о том, что отдадим только в ТОП команду и не ниже какого-т...

Че, как по мне то на Ярмоленко было бы интересно посмотреть в Бешикташе, напротив Куарежмы. Единс...

О началось,ещё и двоих в одну команду,ну-ну..