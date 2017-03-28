Григорий ЯРМАШ: «Был тренер, который пришел работать на спиртзавод»

Защитник «Зари» Григорий Ярмаш собеседник, безусловно, интересный. Уже более шести лет Григорий верой и правдой защищает цвета луганской команды. Мы не упустили возможность пообщаться с ним о различных аспектах его жизни, раскрыть его человеческие качества и обсудить различные вопросы:

- Григорий, сейчас ты являешься одним из старожилов в нашем чемпионате. Как, на твой взгляд, изменился чемпионат Украины и украинский футбол за более чем 10 лет твоей карьеры в высшей лиге?

- Прежде всего, изменилась футбольная инфраструктура. Когда я начинал свою карьеру в Премьер-лиге был один уровень, а то, что есть сейчас – две большие разницы. Конечно прогресс виден. Появились поля, стадионы, выросла Премьер-лига и в организационном плане. Ничто на месте не стоит.

Когда я начинал карьеру, были конечно лучшие времена в плане финансового обеспечения команд. Сейчас это всё немного вернулось назад. На мой взгляд, сейчас мы проходим период обнуления и в дальнейшем всё должно вернуться на прежний высокий уровень. Нужно этот период пережить.

Десять лет назад тоже всё так начиналось. За счёт финансирования приходили качественные легионеры в топ-клубы. Гранды начали показывать хороший футбол, как в чемпионате, так и в Еврокубках. Люди заполняли стадионы в Харькове, в Донецке, в Луганске.

Надеемся, что в дальнейшем всё вернётся на круги своя и трибуны стадионов снова будут полными.

- Недавно ты продлил контракт с клубом сроком на полгода. Ты всегда говорил, что не жалеешь о своих решениях. Руководство и тренерский штаб тоже полностью тебе доверяют. Связал бы свою дальнейшую жизнь с «Зарей»?

- Я привык не особо далеко заглядывать вперёд. Вы сами понимаете нынешнюю ситуацию в стране. В том числе и в футболе. Движемся вперёд поступательно. Я очень благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за то, что доверяют мне. За то, что меня уже столько «терпят» (смеётся). Уже ведь шесть с половиной лет я защищаю цвета «Зари». Хочу максимально отблагодарить клуб своим отношением к работе. Если на меня будут рассчитывать в дальнейшем и появится возможность работать в структуре «Зари», то с удовольствием соглашусь и сделаю для этого всё необходимое.

- Как бы ни было печально, но футбольная карьера довольно скоротечна. Наверняка тебе хочется продолжить работать в футболе уже в качестве тренера. С этой точки зрения, что дают тебе матчи за Ю-21?

- Да, мне бы хотелось остаться после завершения карьеры в тренерской сфере деятельности. Я всю жизнь провёл в футболе. Имею желание остаться в «Заре» и работать дальше. Не буду лукавить: были разные мысли. Но сейчас, когда поговорил с Юрием Вернидубом и Сергеем Рафаиловым, я определился. Дай Бог, чтобы наш клуб развивался и двигался вперёд. Я принял решение, что в сфере футбола мне будет интересно и комфортно работать и дальше.

А о матчах Ю-21 скажу, что есть свои плюсы с точки зрения игровой практики. Это, во-первых. Тренироваться – это одно, а играть – совсем другое. Игры за Ю-21 дают мне даже больше, чем может показаться на первый взгляд. Я начинаю учиться работе с молодёжью. Эти матчи идут мне в огромный плюс. Даже когда я в игре мне удаётся смотреть со стороны на разные эпизоды. Наблюдать. Я могу с ними чем-то поделиться, дать совет. Всё это естественно, согласовано с тренерским штабом. Никакой самодеятельности нет и быть не должно. В любом возрасте никогда не перестаёшь учиться. Стоять на месте нельзя. Если остановишься – это крах.

- Раз уж мы заговорили об учебе. Нынешний игрок «Днепра» Владимир Полевой в одном из своих интервью говорил о том, что лучшим за школьной партой был Григорий Ярмаш…

- Да, с Владимиром Полевым мы учились вместе с девятого по одиннадцатый класс. Это была динамовская академия, которой руководил Павел Яковенко. В ней мы и учились.

- Кстати, с Владимиром Полевым отношения поддерживаешь?

- Обязательно. Тем более, сейчас мы с ним живём в одном городе. Как вы знаете, он сам из Запорожья. Я знаю и его, и его родителей. Дружим семьями.

- Кстати, если вспомнить уже с высоты твоей карьеры, с чего начиналось твоё пристрастие к футболу?

- Начинали мы с обычных игр в селе. Есть такое село Заложцы в Тернопольской области. Был тренер, который пришёл работать на спиртзавод (улыбается). Михаил Михайлович Забитивский. Его привёл директор спиртзавода. Но кроме работы, тренер играл в чемпионате области. Была организована футбольная мини-школа при финансовой поддержке завода. После уроков мы собирались. Он нас тренировал и имел большое желание организовать команду. С этого всё и началось. Вот так, на базе обычной школы, была организована футбольная команда.

- Одобряли ли это твои близкие?

- Я очень благодарен моим родителям и моему брату, которые с первых дней меня поддерживали. Особенно папа. Никогда меня не заставляли делать то, что мне не нравилось. Это касается, начиная занятия чем-либо и заканчивая выбором профессии.

- Если опять же, смотреть уже на день сегодняшний. Родные и близкие посещают твои матчи?

- Обязательно посещают. Они поддерживали меня, начиная с малых лет. Даже когда в селе начинали ездить на разные турниры по области, папа часто тоже ездил на игры. Присутствовал и директор школы. И некоторые другие родители. Была своеобразная группа поддержки.

- Насколько важна поддержка родных?

- Для молодых людей, для юношей, такая поддержка, особенно со стороны отца, очень важная. Я благодарен ему и тем людям, которые поддерживали нас. Важно ещё и то, что они не перегибали. То есть, не мешали ни тренерам, ни самим игрокам. Могли где-то подсказать, но не более.

А теперь к моей группе поддержки на протяжении многих лет добавилась моя супруга Светлана. Поддержка любимого человека очень важна, и я ей очень благодарен.

- А теперь представим ситуацию. Через некоторое время к тебе подходит сын и говорит: «Папа, я хочу стать футболистом. И никем другим». Твоя реакция…

- Хороший вопрос. Я буду стараться поддержать его и идти по тем стопам, по которым шёл мой отец. Не секрет, что для сына папа – это первый пример. Я хочу подавать такой пример, как в своё время делал и делает мой отец. Дай Бог ему здоровья!

Сыну скажу, что это его выбор. И пусть поступает, как считает нужным. Я окажу поддержку. Буду стараться не мешать. Но и не допускать того, чтобы авторитет отца влиял на что-то.

- Защитники в футболе не часто забивают. Тем не менее, на твоем счету есть забитые мячи. Помнишь ли ты, сколько и кому они были забиты?

- Я забивал очень мало. Два мяча в Премьер-лиге. И помню их очень хорошо. Кому забивал забыть сложно. Это ведь не 202 гола (улыбается). Это было в составе «Ворсклы». Забивал «Ильичёвцу» в своё время. Мы их тогда 3:0 обыграли. И забил киевскому «Динамо» в ворота Александра Шовковского после рикошета. Запомнил ещё этот матч и потому, что дебютировал в этой встрече за «Динамо» Андрей Ярмоленко, который вышел на замену в конце игры. Он и забил победный гол. Мы уступили 1:2. Было очень обидно.

- Главные принципы жизни Григория Ярмаша?

- Справедливость, честность, трудолюбие, вера в Бога и в свои силы!

- Можно сказать, что в твоей карьере было два клуба. В связи с этим вопрос: Самый твой памятный сезон или матч за «Ворсклу» и за «Зарю»?

- За «Ворсклу» самый памятный матч – финал Кубка Украины. А перед этим был ещё один финал. Можно сказать, за то, чтобы остатаься в Премьер-лиге. Мы играли дома с «Ильичёвцем». Тренером у нас был Виктор Носов. Мариупольцам нужно было только побеждать, а нас устраивала и ничья. Эту встречу мы выиграли 3:0. Для нас эта игра была сродни финалу Лиги Чемпионов. Это был последний тур. По накалу эмоций и страстей этот матч мне очень запомнился.

Что касается «Зари», то здесь выделю отрезок. А именно, вторую часть сезона, когда Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера. Тогда мы боролись за выживание. Именно ту весну мы начали с победы над «Карпатами» 5:1. А ведь нас многие тогда уже списали. Кроме, разве что, руководства и верных болельщиков. Этот отрезок и матч с киевлянами, когда мы сыграли 0:0, запомнились мне тогда больше всего. Андрей Шевченко тогда ещё играл. Перед последним туром эта ничья с «Динамо» позволила нам остаться в Премьер-лиге. В Луцк на игру последнего тура с «Волынью» мы уже летели зная, что остаёмся в элите. Запомнилось мне это всё потому, что именно тогда зарождалась сегодняшняя «Заря», которая играла не так давно в Европе против «Манчестер Юнайтед».

- Во время выступления за сборную ты играл против многих теперь уже состоявшихся звезд мирового футбола. Кто из них запомнился тебе больше всего?

- В сборной играл я в цикле 2008/09. Это был как раз отборочный цикл на ЧМ в ЮАР. Благодарен Алексею Михайличенко, который дал мне шанс. Ну, и конечно Николаю Павлову при котором «Ворскла» демонстрировала хорошие результаты и благодаря им и команде меня вызвали в сборную. Играл против хорватов. Был незабываемый матч на «Уэмбли». В Англии тогда уже были состоявшиеся звёзды. Джеррард, Руни, Коул, Терри. У хорватов я запомнил Марио Манджукича. Тогда он выходил на замену и ещё не был той звездой, которой является сейчас. У меня есть его футболка.

- На поле мы все знаем тебя, как непримиримого бойца, но в то же время очень воспитанного и квалифицированного игрока. А какой Григорий Ярмаш в жизни?

- На поле я конечно по-спортивному агрессивен. В жизни же стараюсь быть более весёлым, лояльным. Особенно сейчас, когда появился сын. Нужно постараться принимать взвешенные, умные решения и подавать положительный пример.

- С рождением ребёнка сильно ли изменилась жизнь?

- Конечно изменилась. Ответственности у меня с супругой теперь стало больше. Мы вдвоём несём ответственность за его жизнь. Всё зависит от нас.

- Какие качества ценишь в людях и выдели в себе самое позитивное и негативное из них?

- Со стороны конечно виднее (улыбается). Мне тяжело ответить, но думаю, что самое положительное – справедливость. А самое негативное – вспыльчивость. Но сейчас, если честно, перестал быть таким вспыльчивым.

- Ты в команде много лет. На твой взгляд, насколько сейчас выросла Заря?

- В целом могу сказать, что «Заря» выросла во всём. Инфраструктуру по понятным причинам обсуждать мы не можем. Но в плане отношения в команде, в коллективе, в клубе и в плане результата мы однозначно выросли. Думаю, что года два или три назад никто бы и не подумал, что «Заря» могла бы играть на «Олд Траффорд». Эти матчи и результаты говорят о том, что «Заря» сделала шаг вперёд. Хочется, чтобы клуб развивался во всех направлениях. Эти игры в Лиге Европы дали толчок для развития всем сотрудникам клуба. Мы все однозначно чему-то научились. Надеюсь, через пару лет «Заря» станет ещё лучше, чем сейчас.

- Если бы выпал шанс прожить ещё одну жизнь. Ты стал бы футболистом снова?

- Думаю, да. В любом случае, не знаю, футболистом или нет, но спортсменом стал точно. С самого детства папа мне прививал любовь к здоровому образу жизни. Просто появился в жизни футбол и всё так получилось. Благодарен своим родителям и Богу за это.