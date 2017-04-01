Днепр – Звезда. Анонс

Формально к матчу-открытию второго раунда отечественного футбольного чемпионата с кропивницкой «Звездой» «Днепр» подходит в качестве аутсайдера. Писать такое как-то совсем непривычно, но, как по слухам, говорят французы – «се ля ви», таковы сейчас реалии нашего футбола. Факт есть факт – «Звезда» и в таблице стоит выше, и в игровом отношении по весне смотрится, как минимум, не хуже днепрян. К слову, даже не будь у «сине-бело-голубой» команды «-12» очков, прилетевших клубу в качестве санкций, «звездные» все равно бы опережали команду Алексея Михайличенко – правда, не на 13 пунктов, как сейчас, а всего лишь на один.

Впрочем, если говорить о чисто игровых моментах, не касаясь в очередной раз всей финансовой жути, которая творится в днепровском клубе, то здесь у «Днепра» не все так плохо. Да, с одной стороны команда не выигрывает уже пять матчей к ряду, с другой – не проигрывает уже шесть. Да, атака, мягко говоря, не блещет результативностью, но при этом весьма надежна защита. Да, Михайленко и компания уже ни за что не борются в чемпионате – ну не будем же мы всерьез говорить о том, что «Днепр» ведет битву за выживание, когда ему и так светит понижение в классе, правда? Но днепровская молодежь действительно рубится на поле в каждом матче – то ли за честь клуба, то ли чтобы повыгоднее трудоустроиться в межсезонье, неважно. В общем, легко с «днепрянами» никому из их соперников по нижней части таблицы не будет совершенно точно, и очков в этих играх, наверняка, недосчитаются многие.

У «Звезды» же и вовсе дела в последнее время выглядят довольно оптимистично. В четырех матчах весенней части чемпионата команда из Кропивницкого проиграла только раз (месяц назад неожиданно крупно попали «Стали» – 0:3), при этом, одержав свою самую громкую победу в сезоне, дома обыграв «Динамо» со счетом 2:0. В целом, подопечные Романа Монарева сейчас производят впечатление весьма крепкой команды, которая хоть и вряд ли может бороться за что-то серьезное, но вполне способна застолбить за собой место где-то в середине турнирной таблицы.

О статистике. Предстоящая встреча на «Днепр-Арене» станет уже 25-й в истории противостояния данных команд. Причем, в плане их результатов между клубами наблюдается некий паритет – 8 побед у «Днепра», при 7-ми у «Звезды» и еще 9-ти мировых исходах. Правда, стоит отметить, что большую часть своих «викторий» над соперником – четыре – команда из Кропивницкого одержала еще в 60-е годы прошлого века, когда клубы рубились между собой в низших лигах союзного первенства (при этом, «днепряне» за этот период выиграли у «звездных» лишь раз). Потом «сине-бело-голубые» пошли на повышение, и вновь пути команд пересеклись уже только в чемпионате независимой Украины, где цифры для «Звезды» выглядят уже не столь приятно – три победы, при семи поражениях.

Смогут ли ребята Монарева сравнять «исторический» счет в противостоянии с «Днепром», или команда Михайленко увеличит свое преимущество в этом междусобойчике в свою пользу, узнаем в субботу вечером. Ну, вот – хоть такая, но все же интрига.

Вячеслав ДЕЙКУН

Ориентировочные составы:

«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Полевой, Лопыренок, Адамюк, Кочергин, Вакулко, Ротань, Довбик, Баланюк

«Звезда»: Лепка, Экиса, Перейра, Бацула, Лупашко, Драченко, Ситало, Полегенько, Чичиков, Акименко, Эсеола

Котировки букмекеров:

Олимп: 2.12 – 3.22 – 3.49

Bwin: 2.10 – 3.10 – 3.30

Марафон: 2.20 – 3.28 – 3.52