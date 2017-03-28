МЕЛЬ: «Ювентус должен прессинговать Барселону»

Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель дал несколько советов «Ювентусу» перед матчами четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Ювентусу» стоит надеется на то, что Месси, Суарес и Неймар будут не в самой лучшей форме. В нашем прошлом матче мне повезло, потому что я играл с ними сразу после того матча Лиги Чемпионов против ПСЖ, где они продемонстрировали титанические усилия. Но есть и другой путь. «Барселона» является сильнейшей на планете командой в плане дриблинга, но вам нужно не позволить им качественно владеть мячом. «Барселона» попадает в трудности, когда у неё мало времени на раздумья. Нужно их сразу же прессинговать. Сейчас они играют по схеме 3-3-1-3, но принципы были заложены ещё десять лет назад.

Поставить у своих ворот автобус? Это будет самоубийством, как дома, так и на «Камп Ноу». Ключом может стать защита на их половине поля. Нельзя остановить Месси, но вам нужно поставить его на позицию, к которой он не привык, например в его собственную штрафную. Он феноменален, но из-за давления он может отойти на свою половину ради получения мяча.

Игуаин? В «Барселоне» его знают и боятся, они встречались с ним множество раз. Кроме Пике у «Барселоны» нет больше футболистов, хорошо играющих на втором этаже, в этом плане они уязвимы. Аллегри очень хорош, он подробно изучит соперника.

Серия А? Мы говорим об одной из лучших лиг Европы, особенно это касается тактического уровня. Италия интригует всех тренеров, а Хоакин и Борха Валеро играли за «Фиорентину», – сказал Мель.