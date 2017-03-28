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Денис ОЛЕЙНИК: «Готов сделать все, что в моих силах»

Полузащитник «Дармштадта» готов помочь своей команде в ближайших матчах

  • 28.03.2017 10:21
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  • 1 комментария
Метки
ФК Дармштадт
© ФК Дармштадт
Украинский атакующий полузащитник «Дармштадта» Денис Олейник пока что не думал о своем будущем, о чем футболист признался местным журналистам.
 
«В ближайших матчах я готов сделать все, что в моих силах, - говорит Олейник. - Конечно, это возможно только в том случае, если главный тренер будет мне доверять. Контракт подходит к концу? На самом деле я еще не думал о своем будущем. Вызов в сборную Украины? Для этого я должен получать игровую практику в своем клубе».
 
Напомним, Денис Олейник перебрался в Германию летом 2016 года, подписав с «Дармштадтом» контракт на один год.
 

Источник — Footboom

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