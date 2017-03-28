Денис ОЛЕЙНИК: «Готов сделать все, что в моих силах»

Украинский атакующий полузащитник «Дармштадта» Денис Олейник пока что не думал о своем будущем, о чем футболист признался местным журналистам.

«В ближайших матчах я готов сделать все, что в моих силах, - говорит Олейник. - Конечно, это возможно только в том случае, если главный тренер будет мне доверять. Контракт подходит к концу? На самом деле я еще не думал о своем будущем. Вызов в сборную Украины? Для этого я должен получать игровую практику в своем клубе».

Напомним, Денис Олейник перебрался в Германию летом 2016 года, подписав с «Дармштадтом» контракт на один год.