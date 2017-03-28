Владислав ГЕЛЬЗИН: «Постараемся удержаться на четвертом месте»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о переезде команды на стадион «Динамо», бессонной ночи в Черкассах, планах на конец сезона и мечтах о еврокубках.

— Владислав Григорьевич, уже известно, что «Олимпик» будет играть в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Как проходили переговоры об аренде арены с президентом киевлян Игорем Суркисом и насколько дорого для вашего клуба обойдется это удовольствие?

— Когда-то ранее сначала мы выходили с таким предложением об аренде арены к руководству «Динамо». Потом прошло время, пошла обратна реакция, и вот теперь Игорь Михайлович выступил с таким же предложением. Вот так переговорный процесс был возобновлен. В итоге мы сошлись в цене и пожали друг другу руки. Конечно, это дороже, чем аренда стадиона им.Банникова или стадиона в Черкассах, но цена приемлемая и вполне удовлетворяет нас. Теперь все домашние матчи мы будем принимать на стадионе имени Лобановского.

— Перед матчем с «Карпатами», который проходил в Черкассах, местные фанаты устроили ночную акцию под гостиницей «Олимпика». Группа людей мешала спать футболистам, таким образом «выдавлия» команду из Черкасс. Это повлияло на ваше решение не играть в Черкасах?

— Знаете, как говорится, «в семье не без урода». Не будем говорить за все Черкассы. Действительно, 8-10 каких-то ненормальных людей начали ночью кричать, не давать спать команде. Говорят, они были огорчены, приехали с выездного матча, в котором черкасский «Днепр» проиграл 2:5. Понимаю. Но тогда надо было им идти тугда, где живут черкасские футболисты, если вы уж обиделись... Я не понимаю их действий, ведь большая часть города, местные власти и множество болельщиков хорошо приняли нас и пришли на стадион.

— Как представители местных властей отреагировали на этот инцидент?

— Они сказали: «Это ненормально, но не совсем адекватные люди бывают и в нашем городе».

— Полицию вызывали под гостиницу?

— Я точно не знаю, меня там не было. Наверное, охрана гостиницы как-то реагировала.

— «Олимпику» не удалось обыграть «Карпаты». Как вы считаете, ночное происшествие как-то повлияло на игру команды?

— В футболе мелочей не бывает в принципе, а тут ребят разбудили ночью, не давали спать. Но подобные неприятные обстоятельства не должны быть оправданием спортивным результатам.

— Чемпионат Украины переходит в завершающую стадию. Какая первоочередная задача стоит перед «Олимпиком» на финал сезона?

— Постараться удержаться на той позиции, на которой мы закончили первую часть турнира, то есть на четвертом месте.

— Есть мечты «пободаться» за третье место?

— Мечтать всегда нужно, и при хорошем стечении обстоятельств можно достичь этого результата. Но задачу нужно ставить более приземленную.

— Идут ли в коллективе разговоры о еврокубках, в которых «Олимпик», вполне возможно, будет учавствовать в следующем сезоне?

— Конечно же, каждый футболист и каждый сотрудник «Олимпика» об этом говорит и хочет, чтобы команда в этом году дебютировала в еврокубках. Продолжим работать над выполнением этой задачи.