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Франческо ТОТТИ: «Стану скаутом после окончания карьеры»

Полузащитник «Ромы» знает, чем будет заниматься после завершения карьеры

  • 28.03.2017 09:47
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Франческо ТОТТИ: «Стану скаутом после окончания карьеры»
Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти определился со своим будущим, но чем конкретно займётся после окончания карьеры — не говорит. Договор 40-летнего футболиста с римлянами истекает летом этого года. 
 
«Я много думал о том, чем буду заниматься, ведь футбол — это моя жизнь. Мне нравится играть, обидно, что я не могу делать это как 5-10 лет назад. Но я уважаю решение тренера. Возможно, если бы я поехал в Китай, я бы смог продолжить (улыбается). 
 
Я уже всё решил, но не хочу говорить, вдруг я передумаю. Может, я буду ещё играть или стану тренером, но точно не буду сидеть за письменным столом. В противном случае я оставлю всё и начну выискивать таланты», — говорит Тотти.
 

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