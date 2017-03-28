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Роналду, Месси и Неймар - самые высокооплачиваемые футболисты мира

Гарет Бэйл и Эзекьель Лавесси замыкают пятерку

  • 28.03.2017 09:11
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  • 1 комментария
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Роналду, Месси и Неймар - самые высокооплачиваемые футболисты мира
Французское издание France Football опубликовало список из 5 футболистов, которые заработали больше всех в сезоне 2016/17.
 
Рейтинг возглавил Криштиану Роналду, который стал богаче на 87,5 млн евро, немного отстал Лионель Месси, а в пятерку также вошли Неймар, Гарет Бэйл и Эзекьель Лавесси.
 
Самым высокооплачиваемым тренером является Жозе Моуринью из «МЮ» (28 млн евро), который опередил наставника китайской сборной Марчелло Липпи и экс-рулевого «ПСЖ» Лорана Блана.
 
Футболисты с наибольшим заработком в сезоне 2016/17, млн евро:
 
- Криштиану Роналду («Реал») - 87,5;
 
- Лионель Месси («Барселона») - 76,5;
 
- Неймар («Барселона») - 55,5;
 
- Гарет Бэйл («Реал») - 41;
 
- Эзекьель Лавесси («Хэбэй») - 28,5.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 28.03.2017 09:35
    +2
    Ну так пацаны и играют, я Вам скажу, не то что некоторые..
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