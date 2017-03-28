Роналду, Месси и Неймар - самые высокооплачиваемые футболисты мира

Французское издание France Football опубликовало список из 5 футболистов, которые заработали больше всех в сезоне 2016/17.
Рейтинг возглавил Криштиану Роналду, который стал богаче на 87,5 млн евро, немного отстал Лионель Месси, а в пятерку также вошли Неймар, Гарет Бэйл и Эзекьель Лавесси.
Самым высокооплачиваемым тренером является Жозе Моуринью из «МЮ» (28 млн евро), который опередил наставника китайской сборной Марчелло Липпи и экс-рулевого «ПСЖ» Лорана Блана.
Футболисты с наибольшим заработком в сезоне 2016/17, млн евро:
- Криштиану Роналду («Реал») - 87,5;
- Лионель Месси («Барселона») - 76,5;
- Неймар («Барселона») - 55,5;
- Гарет Бэйл («Реал») - 41;
- Эзекьель Лавесси («Хэбэй») - 28,5.
Источник — Euro-football
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