Роналду, Месси и Неймар - самые высокооплачиваемые футболисты мира

Французское издание France Football опубликовало список из 5 футболистов, которые заработали больше всех в сезоне 2016/17.

Рейтинг возглавил Криштиану Роналду, который стал богаче на 87,5 млн евро, немного отстал Лионель Месси, а в пятерку также вошли Неймар, Гарет Бэйл и Эзекьель Лавесси.

Самым высокооплачиваемым тренером является Жозе Моуринью из «МЮ» (28 млн евро), который опередил наставника китайской сборной Марчелло Липпи и экс-рулевого «ПСЖ» Лорана Блана.

Футболисты с наибольшим заработком в сезоне 2016/17, млн евро:

- Криштиану Роналду («Реал») - 87,5;

- Лионель Месси («Барселона») - 76,5;

- Неймар («Барселона») - 55,5;

- Гарет Бэйл («Реал») - 41;

- Эзекьель Лавесси («Хэбэй») - 28,5.