Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо нужно было удержать легионеров»

— Мирон Богданович, уровень национальной команды отражает уровень отечественного чемпионата?

— Отчасти. Нет игровой практики у наших иностранцев в сборной или ее очень мало, но они выступают в Европе. К тому же в национальной команде собраны лучшие футболисты страны, поэтому такая постановка вопроса не совсем корректна.

Но что касается уровня нашего первенства, то он, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Однако это нужно пережить — и, наверное, не за один год. И при этом постараться сделать так, чтобы сборная как можно меньше ощутила на себе этот удар. Все-таки это престиж державы.

Очень важно, чтобы Шахтер по максимуму удержал своих лидеров, Динамо, команда, являющаяся, не побоюсь этого слова, символом Украины, как можно быстрее вышло на новые высоты, ведь сейчас киевляне показывают лишь подобие того футбола, что мы привыкли видеть в их исполнении. Хорошо, если будет пока хотя бы два топ-клуба, дабы хоть как-то поддерживать реноме страны в еврокубках.

— На ваш взгляд, в ближайшее время у нас могут появиться новые футболисты, хотя бы отдаленно напоминающие Коноплянку и Ярмоленко?

— Хотелось бы такого, хотя пока, если исходить из того, что я вижу, особых надежд в этом вопросе я не питаю. Сейчас как раз время молодых игроков, молодых наставников, они должны своей профессиональной работой поднимать украинский чемпионат. У них карт-бланш. Мне, кстати, эта ситуация чем-то напоминает начало 90-х, когда на заре независимости пытались (и я в том числе) держать марку образовавшегося чемпионата Украины. Но самое важное в данное время — это уделить максимальное внимание детским футбольным школам, иначе в будущем ничего не получится.

— Отечественное первенство уже опустилось на самое дно или еще падает?

— Нельзя так говорить. Сейчас наступил переходный период, но вскоре мы начнем маленькими шажками двигаться вперед. Просто то, что есть сегодня, и то, что было у нас несколько лет назад, — это небо и земля. Но мы живем в такое время, что надо радоваться хотя бы такому чемпионату. Повторюсь, это нужно пережить.

— В игре какой команды Премьер-лиги вы видите прогресс?

— Пока я ничего не вижу.

— Шахтер уже можно поздравлять с чемпионством?

— Да. Нереально, сравнивая в данный момент игровой уровень Шахтера и Динамо, думать о борьбе за золотые медали. Тем более что я не представляю, как горняки за 10 туров могут разбазарить 14-очковый отрыв от главного конкурента.

— Заря может посоперничать с Динамо за вторую путевку в Лигу чемпионов?

— Вполне, хотя даже при всех проблемах киевлян я сомневаюсь, что они упустят второе место в турнирной таблице. Но сейчас хоть здесь есть какая-то интрига.

— Почему только здесь? Внизу турнирной таблицы разборки обещают быть еще те…

— Эту борьбу я всерьез не воспринимаю, ведь непонятно, кто вообще будет играть в следующем чемпионате. Что будет с Волынью, Днепром? Какая будет система розыгрыша? Сколько команд примут участие в первенстве?

— А какое количество клубов в Премьер-лиге, по вашему мнению, является оптимальным?

— 16. И чтобы турнир проводился по классической схеме в два круга. Можно, конечно, заявить и 20 коллективов. А толку? Смогут ли все они соответствовать высшему дивизиону? Я в этом сильно сомневаюсь.

— Но даже если со следующего сезона из первой лиги поднимут в элиту пять команд, вряд ли уровень чемпионата повысится?

— Другого варианта я пока не вижу. Опять же — нужно время, тогда все станет на свои места. Если, конечно, политическая и экономическая ситуация в стране стабилизируется. Потому что при сложившихся обстоятельствах качественных легионеров у нас ждать пока не приходится. Хотя, как видите, из Шахтера, по крайней мере, пока никто не уходит. А вспомните, какая команда совсем недавно была у Динамо. Иностранцы разбежались — и что теперь делать главному тренеру?

— В таких клубах, как Динамо, болельщики требуют результата немедленно.

— В том-то и дело. А сегодня покупаются такие футболисты, которых в Динамо и близко быть не должно. На мой взгляд, нужно было сделать все, чтобы сохранить классных легионеров (Ленса, Беланда, Мбокани, Драговича), — сейчас бы голова не так болела. Но если уж вы идете на омоложение, то продлевайте с наставником контракт, и пусть работает.

— Вы можете сейчас представить себя у руля Днепра?

— Наверное, нет. В команде есть молодой тренер, Дмитрий Михайленко, много перспективных исполнителей, с которыми он работал в дубле. Так что в этом плане у днепрян порядок. Хотя я пока и не собираюсь на пенсию (улыбается). Но если специалист работает с серьезными футболистами на протяжении 12-ти лет, потом ему сложно опускаться на такой уровень. Я это уже прошел, теперь дело, как я говорил выше, за молодежью.

— Кстати, какие ваши прогнозы относительно судьбы Днепра?

— Самые пессимистические… Мне очень жаль, но пока все идет к тому, что может повториться история с Металлистом.