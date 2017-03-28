Лерой САНЕ: «Приятно работать с Гвардиолой»

«Мне приятно работать с Гвардиолой, он многого ждет от меня. Но я не испытываю давления, скорее, это помогает развиваться. Он помог мне прибавить во многих аспектах игры.
Я хотел бы стать частью сборной Германии. Хочу доказать, что достоин этого. Очевидно, я сделал шаг на пути к этой цели», – сказал Сане.
Источник — Euro-football
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