Лерой САНЕ: «Приятно работать с Гвардиолой»

«Мне приятно работать с Гвардиолой, он многого ждет от меня. Но я не испытываю давления, скорее, это помогает развиваться. Он помог мне прибавить во многих аспектах игры.

Я хотел бы стать частью сборной Германии. Хочу доказать, что достоин этого. Очевидно, я сделал шаг на пути к этой цели», – сказал Сане.