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Лерой САНЕ: «Приятно работать с Гвардиолой»

Форвард «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о работе с Хосепом Гвардиолой

  • 28.03.2017 08:36
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Лерой САНЕ: «Приятно работать с Гвардиолой»
«Мне приятно работать с Гвардиолой, он многого ждет от меня. Но я не испытываю давления, скорее, это помогает развиваться. Он помог мне прибавить во многих аспектах игры. 
 
Я хотел бы стать частью сборной Германии. Хочу доказать, что достоин этого. Очевидно, я сделал шаг на пути к этой цели», – сказал Сане.
 

Источник — Euro-football

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