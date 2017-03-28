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Рейна сможет сыграть против Ювентуса

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна восстановится к поединку против «Ювентуса»

  • 28.03.2017 08:17
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ФК Наполи. Пепе Рейна
© ФК Наполи. Пепе Рейна
На прошлой неделе сообщалось, что испанец получил травму икроножной мышцы, будучи в расположении сборной. Тем не менее, его участие в матче против «Старой синьоры» не было под угрозой.
 
Клубный доктор «Наполи» Альфонсо Де Никола подтвердил, что вратарь продолжает восстановительный процесс. В то же время, он заверил, что Рейна будет готов к поединку против «Ювентуса».
 
«Рейна вернулся с расположения сборной, после чего медицинский штаб провел медосмотр с целью оценить его состояние. Могу сказать, что Пепе сможет выйти на поле в следующем матче «Наполи» против «Ювентуса»«, — говорит Де Никола.
 

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