Украина U-18 - победитель Кубка Федераций

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців віком до 18 років, завоювала золоті нагороди щорічного міжнародного турніру «Кубок Федерацій-2017», який цими днями проходив у Латвії. Перше місце команда Олександра Петракова здобула завдяки мінімальній перемозі над господарями змагань, командою Латвії, з рахунком 1:0.

Вранці збірна Норвегії, минулорічний чемпіон «Кубку Федерацій», у видовищному поєдинку обіграла команду Чорногорії (3:1) і на кілька годин очолила турнірну таблицю, чекаючи на результат протистояння українців та латвійців. Враховуючи, що «синьо-жовті» двома днями раніше виявилися сильнішими за «вікінгів» (2:1), в останній грі усе залежало від наших хлопців. «Вікторія» над прибалтами гарантувала б українським юнакам, які двічі ставали переможцями цих змагань – у 2014 та 2015 роках, підсумкову першу сходинку.

Зі стартових хвилин підопічні Петракова захопили ігрову та територіальну ініціативу, активно використовуючи діагональні передачі на флангових гравців лінії атаки. Особливо старалися Кулаков та Козиренко, через швидкість та імпровізацію яких латвійські захисники мали регулярні проблеми позаду. Але до безпосередніх гольових моментів справа так і не доходила.

Лише після півгодини гри з’явився натяк на реальну гостроту у штрафному майданчику латвійців. Веремієнку не вистачило сантиметрів, аби замкнути навісну подачу Гоменка з кутового. За декілька хвилин Козиренко вдало змістився з правого флангу у центральну зону, але з його ударом під ближню стійку впорався воротар. У підсумку забити гол українцям допоміг стандарт. На 36-й хвилині Хахльов виконав м’який навіс до штрафного, а Бондар ледь помітним дотиком подовжив політ «сферу» у сітку воріт суперників.

У другому таймі вже долала в активності збірна Латвії, яка спробувала взяти під контроль центральну зону. Щоправда, і в «синьо-жовтих» у зв’язку з цим з‘явився простір для організації швидкісних контрвипадів. На 69-й хвилині чудову нагоду збільшити перевагу українців змарнував Козиренко, який отримав пас від партнера у штрафному і пробивав у ближній кут – Матревічс у карколомному стрибку відбив м’яч. Пильність голкіпера своїми спробами перевірили також Корнієнко та Хахльов – десь нашій команді не вистачило влучності, а десь – елементарної сили удару.

Латвійці також мали свою нагоду засмутити Кучерука. Проте, коли Сметановс, який з’явився на заміну у другому таймі, вийшов на оперативний простір після стінки із партнером, лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд.

Таким чином, збірна 18-річних повертається до України тріумфатором престижного міжнародного турніру. І це є приводом для оптимізму, зважаючи на те, що вже восени команда Петракова розпочне виступи у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2018 року.

«Кубок Федерацій»

Латвія U-18 – Україна U-18 – 0:1

Гол: Бондар (36)

Попередження: Соловейчікс (56)

Латвія U-18: Матревічс – Вейпс, Літвінскіс, Соловейчікс (к), Жалдовскіс (Сметановс, 67), Грінбергс (Рубеніс, 67), Савельєвс (Ковальковс, 67), Савченко (Кіпстс, 79), Чударс (Леснойс, 79), Почкаєвс, Пуріньш (Самойловс, 46)

Україна U-18: Кучерук – Бондар (к), Сафронов, Чех (Будняк, 68), Кулаков (Хучбаров, 76), Хахльов, Корнієнко, Козиренко, Гоменко (Ременюк, 68), Сухар, Веремієнко