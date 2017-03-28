Ярмоленко и Коноплянка могут переехать в Турцию

Если верить информации сразу нескольких турецких источников, ближайшим летом столичные Фенербахче и Бешикташ предпримут попытку заполучить оба крыла сборной Украины.

Представители Фенера побывали на матче Хорватия — Украина, где их предметным интересом был полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко. Дескать, один из менеджеров Канареек Хасан Сентинкайя уже зондировал почву на предмет условий продажи Ярмоленко. Если верить ajansspor.com, речь может идти о сумме 20—25 миллионов евро.

Впрочем, перца добавила информация от того же ajansspor.com, который утверждает, что заклятые враги Фенербахче из Бешикташа тоже подбивают клинья к Ярмоленко. Более того, по данным неназванного источника, Орлы готовы приобрести в пару к Андрею еще и Евгения Коноплянку, которого Шальке планирует выкупить у Севильи этим летом за 12 млн евро и тут же продать за адекватную сумму.