Франк РИБЕРИ: «Ювентус, Барселона и другие клубы хотели меня»

- Конечно, я думал о переходе. В 2008-ом или 2009-ом каждый большой клуб хотел меня: «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселона», «Реал», «Челси», «Ман Юнайтед»…

Задним числом, я хочу поблагодарить Ули Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге за то, что тогда регулярно со мной разговаривали. Сейчас я здесь уже 10 лет и выиграл все. У моей семьи все хорошо, и я счастлив.