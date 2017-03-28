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Франк РИБЕРИ: «Ювентус, Барселона и другие клубы хотели меня»

Игрок «Баварии» рассказал, из-за кого отказал всем топ-клубам

  • 28.03.2017 07:47
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dailycannon.com. Франк Рибери
© dailycannon.com. Франк Рибери
- Конечно, я думал о переходе. В 2008-ом или 2009-ом каждый большой клуб хотел меня: «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселона», «Реал», «Челси», «Ман Юнайтед»…
 
Задним числом, я хочу поблагодарить Ули Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге за то, что тогда регулярно со мной разговаривали. Сейчас я здесь уже 10 лет и выиграл все. У моей семьи все хорошо, и я счастлив.
 

Источник — Euro-football

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