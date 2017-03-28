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Украина будет готовиться за рубежом к матчу с Финляндией

Команда Андрея Шевченко вновь проведет подготовку за границей

  • 28.03.2017 07:43
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Украина будет готовиться за рубежом к матчу с Финляндией
Тренерский штаб сборной Украины принял решение продолжить практику проведения зарубежного сбора накануне отборочного матча ЧМ-2018. Как и в случае с недавним поединком против Хорватии (0:1), к следующему поединку квалификации чемпионата мира — на выезде, против сборной Финляндии (11 июня) — «сине-желтые» будут готовиться за пределами Украины.
 
Как рассказал президент ФФУ Андрей Павелко, накануне матча с финнами сборная Украины соберется в Киеве, а сразу после этого отправится на зарубежный сбор, который предварительно пройдет в Австрии. В рамках запланированного сбора команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч с Мальтой.
 
«В начале июня сборная Украины проведет зарубежный сбор. Скорее всего, в Австрии или другой стране в центре Европы. В рамках сбора будет проведен товарищеский матч. Пока свой выбор относительно соперника по этому спаррингу тренерский штаб нашей национальной команды остановил на сборной Мальте. А затем наша сборная совершит перелет в Финляндию», — сказал Павелко.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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