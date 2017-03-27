Украина может принять Турцию в Харькове, а Хорватию - в Киеве

Стало известно, какие города рассматриваются для проведения матчей сборной Украины в рамках отбора к ЧМ-2018.
Таким образом, по информации Футбол 24, матч против Турции 2 сентября наша команда может провести в Харькове, а уже 9 октября принять хорватов в Киеве.
Окончательное решение примет Исполком ФФУ.
Напомним, после 5 туров сборная Украины занимает 3-е место в группе, уступая Хорватии и Исландии.
Источник — Футбол 24
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