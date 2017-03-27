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Сборная Турции обыграла Молдову в спарринге

Соперник сборной Украины в отборе на ЧМ провел товарищеский матч

  • 27.03.2017 22:55
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Турция – Молдова 3:1
Голы: Мор (14), Чалык (24), Ченгиз (52) – Гынсарь (90+2)

Турция: Онур (Текин, 46), Шенер, Каглар, Эмре Чолак, Окай, Гюрай, Огужан (Туруч, 65), Ченгиз (Малли, 83), Ахмет, Эмре Мор (Тосун, 83), Энес Унал (Гюрлер, 46).
Молдова: Пащенко, Болохан, Епуряну, Головатенко, Кожокарь, Раку (Посмак, 46), Гынсарь, Дедов, Чеботару, Михалев (А.Антонюк, 46), Бугаев (Сидоренко, 57).

Предупреждения: Окай (61) – Кожокарь (33), Гынсарь (39)

Источник — Sport.ua

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