Сборная Турции обыграла Молдову в спарринге

Да не тренди!Как ты отвечал????

Мы живем в то время, когда никто никому ничего не должен.

Блин, да Оболонь и сейчас в Первой Лиге как и многие команды там собирают по-больше зрителей чем ...

Вот Кривой Рог,чем плох?Проф команд в ближайшее время не предвидится ,может 1-2 тысячи и зашли бы...