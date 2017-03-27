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Хуан МАТА: «Нас ждет «безумный» апрель»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» в ожидании девяти апрельских матчей

  • 27.03.2017 22:33
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Хуан Мата провел выходные в Испании, заехав на матч своего родного клуба «Реал Овьедо», и теперь готов помочь «Манчестер Юнатед» успешно преодолеть «безумный» апрель.

«Вест Бромвич Альбион», «Эвертон», «Сандерленд», «Андерлехт», «Челси», «Бернли», «Манчестер Сити» и «Суонси». Это не случайный список команд, это список из команд, с которыми нам предстоит встретиться в безумном месяце апреле, - написал Мата в своем блоге. - Так как с «Андерлехтом» мы проведем две игры - дома и на выезде, это означает, что всего в следующем месяце нам предстоит сыграть девять матчей!».

«Я не жалуюсь, это просто констатация факта, и мы должны собраться и показать всё, на что способны, в этот решающий отрезок сезона. Я рассматриваю все эти матчи как возможность показать всё хорошее, над чем мы работали в этом сезоне, и надеюсь, что мы сможем добиться хороших результатов».

«Субботу я провел в Астурии вместе со своей семьей, и также посетил матч «Реала Овьедо» на «Карлос Тартьере». Это был отличный вечер, не только потому, что местная команда одержала победу, но и потому, что я встретил многих друзей и знакомых, с которыми давно не виделся. Все были чрезвычайно добры со мной, а это очень хорошо помогает перезарядить батареи».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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