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Зозуля заменит Тимощука в исполкоме ФФУ

Нападающему «Бетиса» предложили должность в Федерации футбола

  • 27.03.2017 22:02
  • 1096 просмотров
  • 7 комментария
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Зозуля заменит Тимощука в исполкоме ФФУ

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук больше не будет работать в исполкоме Федерации футбола Украины. Заменит его нападающий испанского «Бетиса» Роман Зозуля.

Кандидатуру 27-летнего форварда поддержал лично Андрей Павелко. Именно он и предложил принять Зозулю в Федерацию.

В исполкоме Роман будет представлять интересы действующих футболистов. Ранее этим занимался Анатолий Тимощук.

Отметим, что бывший футболист «Баварии» сейчас работает в тренерском штабе «Зените» под руководством бывшего тренера «Шахтера» Мирчи Луческу.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    and878787
      and878787, 27.03.2017 22:14
    +1
    Тут думаю буде від нього більше користі,чим грати за клуб і збірну.
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 27.03.2017 22:38
    0
    давно пора.
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    uslan2705721
      uslan2705721, 27.03.2017 22:39
    0
    СПРАВЕДЛИВЕ РІШЕННЯ!!!
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    expirt
      expirt, 27.03.2017 22:42
    +1
    Не бути Зозулі уже футболістом.((( Хоч би в політику не пішов
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    Tramp2017
      Tramp2017, 27.03.2017 22:42
    0
    Интересы игроков, сидящих на банке. Так справедливее.
    PatriotUA, 27.03.2017 22:38
    давно пора.
    Ты когда в своем Львиве с мусором разберешься, дыванный патриот.
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    Vitaly Manko
      Vitaly Manko, 27.03.2017 22:53
    +2
    За последнее время любая новость о Зозуле - это не про его игру в футбол...околофутбольные,политические,скандальные..Может пора задуматься - о бутсах на гвоздь??? А по исполкому тут всё понятно..кто громче гимн поёт,тот и там..
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    ram-le
    ram-le, 27.03.2017 23:16
    +1
    Наконец-то нашёл своё место в футболе)))
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