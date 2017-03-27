Зозуля заменит Тимощука в исполкоме ФФУ

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук больше не будет работать в исполкоме Федерации футбола Украины. Заменит его нападающий испанского «Бетиса» Роман Зозуля.
Кандидатуру 27-летнего форварда поддержал лично Андрей Павелко. Именно он и предложил принять Зозулю в Федерацию.
В исполкоме Роман будет представлять интересы действующих футболистов. Ранее этим занимался Анатолий Тимощук.
Отметим, что бывший футболист «Баварии» сейчас работает в тренерском штабе «Зените» под руководством бывшего тренера «Шахтера» Мирчи Луческу.
Источник — MatchDay
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