Динамо продает абонементы на вторую часть сезона по 90 гривен

Киевское «Динамо» начинает продажу абонементов на вторую часть чемпионата Украины.
На отдельные абонементы, действующие на все пять домашних поединков второго этапа Лиги Пари-Матч, установлена специальная цена - 90 гривен!
Предложение распространяется на комфортные для просмотра блоки 25 и 26 сектора С.
Напомним, что на втором этапе Лиги Пари-Матч «Динамо» будет выступать в шестерке лучших команд чемпионата, в число которых также попали «Шахтер», «Заря», «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец».
Расписание домашних матчей «Динамо» на втором этапе Лиги Пари-Матч:
9 апреля. 19:30. 24 тур. «Динамо» - «Олимпик»
22 апреля*. 26 тур. «Динамо» - «Шахтер»
6 мая*. 28 тур. «Динамо» - «Александрия»
20 мая*. 30 тур. «Динамо» - «Заря»
31 мая*. 32 тур. «Динамо» - «Черноморец»
*указано базовые даты туров
Напомним о преимуществах владельцев абонементов
• Экономия времени на приобретение билетов на каждый домашний матч «Динамо»;
• Персональное место на стадионе НСК «Олимпийский»;
• Участие в розыгрыше призов и программах лояльности, организованных клубом и его партнерами;
• Розыгрыш призов от спонсоров среди владельцев абонементов;
• Скидки на приобретение клубной атрибутики в фирменных магазинах ФК «Динамо» (Киев). Размер скидок от 5 до 10% в зависимости от категории товара;
• Участие в коалиционной программе лояльности «Друзья «Динамо». Список партнеров, привилегий и скидок представлены на официальном сайте ФК «Динамо» (Киев);
• При покупке абонемента вы получаете карточку столичной сети АЗС KLO, которая дает годовую скидку на любой вид топлива KLO.
• Кроме того, владельцы абонементов на второй этап Лиги Пари-Матч получат скидку (15%) на абонементы на следующий сезон!
Где купить?
Купить абонементы можно:
- в кассах стадиона НСК «Олимпийский» (ул. Большая Васильковская, 55) с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и в субботу-воскресенье с 11:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),
- в клубном офисе (ул. Грушевского, 3, стадион «Динамо» им. В.Лобановского) с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
- на официальном сайте ФК «Динамо» Киев и на сайте www.esport.in.ua
Старт продажи абонементов по специальной цене - 28 марта в 10:00.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.