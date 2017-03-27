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Ротань стал самым возрастным игроком сборной Украины

Капитан «Днепра» обошел Тимощука

  • 27.03.2017 21:49
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ФФУ
© ФФУ

На матч с Хорватией сборную Украины вывел на поле 35-летний Руслан Ротань, который оказывается самым старшим капитаном главной команды страны в рамках отборочных и финальных турниров чемпионатов мира.

Прежний рекордный показатель, принадлежавший Анатолию Тимощуку, Ротань превзошел на 312 (!) дней.

САМЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ КАПИТАНЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ОТБОРОЧНЫХ И ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Возраст Капитан Дата Соперник Счет

35 лет 146 дней Руслан РОТАНЬ 24.03.2017 Хорватия (г) 0:1
34 года 199 дней Анатолий ТИМОЩУК 15.10.2013 Сан-Марино (г) 8:0
34 года 21 день Александр КУЧЕР 12.11.2016 Финляндия (д) 1:0
33 года 101 день Олег ЛУЖНЫЙ 14.11.2001 Германия (г) 1:4
33 года 50 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 18.11.2009 Греция (д) 0:1

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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