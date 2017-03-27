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Владимир ГЕНИНСОН: «12 команд в чемпионате – оптимальный вариант»

Президент УПЛ поддержал вариант чемпионата от Сергея Палкина

  • 27.03.2017 21:15
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

1 апреля в элитном дивизионе чемпионата Украины стартует второй этап украинской Премьер-лиги. «Футбол 24» обратился к президенту Премьер-лиги Владимиру Генинсону с вопросом, оправдывает ли себя новый регламент турнира.

Владимир Братиславович отметил, что 12 команд – это оптимальное количество на данный момент. Также отметил, что вариант предложенный генеральным директором донецкого «Шахтера», тоже очень интересный:

«На данный момент 12 команд – это оптимальный вариант. Если переходить на формат с 16 командами, то необходимо, чтобы прошло время и закончился переходный период. Должно пройти несколько лет, пока мы поднимем те команды, которые способны играть в Премьер-лиге . Мы все видим уровень наших сборников, которые не наиграны внутри нашего чемпионата. Правильно сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Анатольевич, что при формате в 14 команд, «Шахтер» уже бы был чемпионом и не было бы и теоретических шансов его догнать.

Я считаю, что 12 команд на данный момент – оптимально. Давайте рассматривать и тот факт, что сейчас спонсорские деньги и другие денежные поступления делятся на 12 команд. Так они делились бы на 16 команд. К тому же надо понять, какие команды поднимутся в следующем году, смогут ли они вообще там выжить?

Поддерживаю ли я чемпионат с 12 командами? Да. Поддерживаю ли я вариант Сергея Анатольевича? На данный момент да. Любой чемпионат должен совершенствоваться, вносить какую-то интригу и быть интересным».

Источник — Футбол 24

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