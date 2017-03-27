Матч против Хорватии стал для Украины юбилейным

"На тренировках я-лучший! Ни разу мяч не теряю" Сказал Евгений в интервью,стоя с мячом ...

А ему уже 27 лет, печалька..

Цікрво де взялась ця єрись про обов'язковий? Чомусь на офіційному сайті нема інформації про ОБОВ'...

Такое гамно даже умный тренер 1й лиги не взял бы , а тренер сборной( при том кто бы он не был) с...

так в статье как раз и написано ПРАВО - а право не предполагает обязательного выкупа. и как раз э...