Матч против Хорватии стал для Украины юбилейным

Поединок с Хорватией стал 70-м для сборной Украины в отборочных и финальных турнирах чемпионатов мира.
33 матча наша команда провела дома, 32 - в гостях, 5 - на нейтральных полях.
В общей сложности украинцы 34 встречи выиграли, 23 - завершили вничью, 13 - проиграли, 107 мячей забили, 54 пропустили.
Наибольшее количество игр на «мире» провели Анатолий Тимощук и Андрей Шевченко - по 45, а больше всех голов в активе того же Шевченко - 28.
К слову, во всех предыдущих юбилейных матчах сборная Украина добивалась успеха (в одном случае - в серии послематчевых пенальти). На сей раз, увы, праздник не удался.
ЮБИЛЕЙНЫЕ МАТЧИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Матч Дата Город Соперник Счет Тренер
1-й 31.08.1996 Белфаст СЕВ. ИРЛАНДИЯ 1:0 Йожеф САБО
10-й 11.10.1997 Ереван АРМЕНИЯ 2:0 Йожеф САБО
20-й 01.09.2001 Минск БЕЛОРУССИЯ 2:0 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
30-й 09.02.2005 Тирана АЛБАНИЯ 2:0 Олег БЛОХИН
40-й 26.06.2006 Кельн ШВЕЙЦАРИЯ 0:0, п.3:0 Олег БЛОХИН
50-й 10.10.2009 Днепропетровск АНГЛИЯ 1:0 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
60-й 06.09.2013 Львов САН-МАРИНО 9:0 Михаил ФОМЕНКО
70-й 24.03.2017 Загреб ХОРВАТИЯ 0:1 Андрей ШЕВЧЕНКО
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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