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Трабзонспор интересуется Малиновским

Турецкий клуб готов купить украинского игрока

  • 27.03.2017 20:35
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Полузащитником «Генка» Русланом Малиновским активно интересуются турецкие клубы.

Наиболее активный интерес проявляет «Трабзонспор», который уже летом собирается выкупить у «Шахтера» контракт игрока.

У «Генка» есть первоочередное право выкупа футболиста, но пока о намерениях бельгийцев ничего не известно.

Источник — Sport.ua

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