Трабзонспор интересуется Малиновским

Полузащитником «Генка» Русланом Малиновским активно интересуются турецкие клубы.
Наиболее активный интерес проявляет «Трабзонспор», который уже летом собирается выкупить у «Шахтера» контракт игрока.
У «Генка» есть первоочередное право выкупа футболиста, но пока о намерениях бельгийцев ничего не известно.
Источник — Sport.ua
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