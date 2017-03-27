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Маркиян ЛУБКИВСКИЙ: «Хочу извиниться. Перед всеми»

Чиновник извинился перед футболистами и болельщиками за свои слова

  • 27.03.2017 19:56
  • 927 просмотров
  • 5 комментария
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Маркиян ЛУБКИВСКИЙ: «Хочу извиниться. Перед всеми»

Глава комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский принес свои извинения перед игроками и болельщиками за свои слова относительно «калек в национальной команде».

«Хочу вибачитися.

Перед усіма.

За слова, якими охарактеризував наших футболістів, назвавши їх "калічками".

Хочу вибачитись і перед людьми, які мають особливі потреби. Пробачте мені - я не мав злого умислу. Це було зайвим.

Як і мільйони вболівальників, я вкрай незадоволений грою нашої першої збірної і тренерів. Я незадоволений не лише грою, але й часто ставленням до держави, її символів, нашого гімну, нашої української мови...

Я дуже хочу гарної гри і великих перемог, як і шанобливого ставлення до вболівальників.

Але я й далі професійно переконаний, що участь у Чемпіонаті світу в Росії несе для України, збірної і вболівальників безліч ризиків. Від цієї позиції не відмовляюся.

А от, чи а був я правий чи не правий у цьому своєму переконанні покаже час...

Мені шкода», - написал чиновник в Facebook.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    poland2012
    online
      poland2012, 27.03.2017 20:05
    -5
    скотина толстомордая, выпей яду.
    а перед тем завещай все тобой наворованное на развитие спорта в стране.
    Ссылка
    poland2012
    online
      poland2012, 27.03.2017 20:12
    -2
    лобковские троли минусов накидали, а вот ответить то не чего.
    Ссылка
    pepik70
    online
    pepik70, 27.03.2017 20:16
    +2
    poland2012, 27.03.2017 20:05
    скотина толстомордая, выпей яду.
    а перед тем завещай все тобой наворованное на развитие спорта в стране.
    Он не прав, но твои суждения еще хуже.
    Ссылка
    poland2012
    online
      poland2012, 27.03.2017 20:26
    0
    в чем именно хуже?
    в том что этот горе политик пихает свой пятак туда где не понимает ни куя? или в том месте где я его призываю вернуть украденное? и еще вопрос его закон о люстрации не касается?
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    polesse2016
    online
      polesse2016, 27.03.2017 20:30
    0
    Але я й далі професійно переконаний, що участь у Чемпіонаті світу в Росії несе для України, збірної і вболівальників безліч ризиків. Від цієї позиції не відмовляюся.
    В этом он прав на все 100% в остальном скромно промолчу . Думаю он почитает комменты и сделает выводы! Кто его мог засунуть советником в СБУ или речником , я уже не помню.
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