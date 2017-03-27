Маркиян ЛУБКИВСКИЙ: «Хочу извиниться. Перед всеми»

Глава комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский принес свои извинения перед игроками и болельщиками за свои слова относительно «калек в национальной команде».

«Хочу вибачитися.

Перед усіма.

За слова, якими охарактеризував наших футболістів, назвавши їх "калічками".

Хочу вибачитись і перед людьми, які мають особливі потреби. Пробачте мені - я не мав злого умислу. Це було зайвим.

Як і мільйони вболівальників, я вкрай незадоволений грою нашої першої збірної і тренерів. Я незадоволений не лише грою, але й часто ставленням до держави, її символів, нашого гімну, нашої української мови...

Я дуже хочу гарної гри і великих перемог, як і шанобливого ставлення до вболівальників.

Але я й далі професійно переконаний, що участь у Чемпіонаті світу в Росії несе для України, збірної і вболівальників безліч ризиків. Від цієї позиції не відмовляюся.

А от, чи а був я правий чи не правий у цьому своєму переконанні покаже час...

Мені шкода», - написал чиновник в Facebook.