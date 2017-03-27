Маркиян ЛУБКИВСКИЙ: «Хочу извиниться. Перед всеми»

Глава комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский принес свои извинения перед игроками и болельщиками за свои слова относительно «калек в национальной команде».
«Хочу вибачитися.
Перед усіма.
За слова, якими охарактеризував наших футболістів, назвавши їх "калічками".
Хочу вибачитись і перед людьми, які мають особливі потреби. Пробачте мені - я не мав злого умислу. Це було зайвим.
Як і мільйони вболівальників, я вкрай незадоволений грою нашої першої збірної і тренерів. Я незадоволений не лише грою, але й часто ставленням до держави, її символів, нашого гімну, нашої української мови...
Я дуже хочу гарної гри і великих перемог, як і шанобливого ставлення до вболівальників.
Але я й далі професійно переконаний, що участь у Чемпіонаті світу в Росії несе для України, збірної і вболівальників безліч ризиків. Від цієї позиції не відмовляюся.
А от, чи а був я правий чи не правий у цьому своєму переконанні покаже час...
Мені шкода», - написал чиновник в Facebook.
Источник — Sport.ua
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а перед тем завещай все тобой наворованное на развитие спорта в стране.
а перед тем завещай все тобой наворованное на развитие спорта в стране.
в том что этот горе политик пихает свой пятак туда где не понимает ни куя? или в том месте где я его призываю вернуть украденное? и еще вопрос его закон о люстрации не касается?
В этом он прав на все 100% в остальном скромно промолчу . Думаю он почитает комменты и сделает выводы! Кто его мог засунуть советником в СБУ или речником , я уже не помню.
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