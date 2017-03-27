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Андрей ПАВЕЛКО: «Решения по матчу с Косово пока нет»

Скорее всего, со сборной Косово Украина сыграет в Албании

  • 27.03.2017 18:52
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко на встрече с журналистами рассказал о возможном месте проведения матча с Косово.

«По матчу с Косово еще нет решения, где он состоится. Есть разные даты ввода в эксплуатацию стадиона, на котором сборная Косова планирует играть матчи. На сегодня есть решение, что Косово все матчи играет в Албании – и другого решения пока нет», - сказал Павелко.

Напомним, матч Косово – Украина назначен на 6 октября 2017 года.

Источник — Sport.ua

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