Андрей ПАВЕЛКО: «Решения по матчу с Косово пока нет»

Президент ФФУ Андрей Павелко на встрече с журналистами рассказал о возможном месте проведения матча с Косово.

«По матчу с Косово еще нет решения, где он состоится. Есть разные даты ввода в эксплуатацию стадиона, на котором сборная Косова планирует играть матчи. На сегодня есть решение, что Косово все матчи играет в Албании – и другого решения пока нет», - сказал Павелко.

Напомним, матч Косово – Украина назначен на 6 октября 2017 года.