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ПАВЕЛКО: «Надеялись, что сборная в Хорватии сделает больше, чем может»

Президент ФФУ на подвел итоги матча с Хорватией

  • 27.03.2017 18:44
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко на встрече с журналистами подвел итоги матча с Хорватией.

«Все мы ожидали положительного результата в Загребе, но также должны понимать: сейчас идет построение новой команды. Нужно запастись терпением, чтобы сделать коллектив, игра которого бы нравилась болельщикам, и чтобы команда добивалась результата.

Мы общались с Андреем Шевченко и после игры, и сегодня. Все понимаем ситуацию, которая сложилась. Сборная должна давать радость от игры и результат. Идет перестройка состава, стиля игры. Надеялись, что наши ребята сделают больше, чем ожидалось. По игре у нашей команды были моменты, они бились. Атмосфера в команде хорошая, нет группировок, перекосов в какую-то сторону. Это все вселяет надежду, что нам не будет стыдно за сборную Украины в этом отборочном цикле», - сказал Павелко.

Источник — Sport.ua

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