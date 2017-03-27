Фенербахче хочет купить Ярмоленко и Коноплянку

Полузащитник киевского «Дннамо» Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов стамбульского «Фенербахче». По информации источника, представители турецкой команды просматривали 27-летнего футболиста во время матча Хорватия – Украина.
Руководство «Фенербахче» планирует включиться в борьбу за Ярмоленко во время летнего межсезонья. Сообщается, что киевляне готовы отпустить своего лидера за 20-30 миллионов евро. На Ярмоленко претендует еще и «Бешикташ».
«Фенербахче» также интересуется Евгением Коноплянкой и планирует выкупить его контракт летом. Напомним, «Шальке» продаст украинского полузащитника, если он не не пробьется в основной состав до конца сезона.
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