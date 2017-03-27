Для «1925» игра начнётся в 19:25

Харьковские болельщики с нетерпением ждут первой официальной игры команды «Металлист 1925» на стадионе «Металлист». После выхода из отпуска подопечные Александра Призетко проводили контрольные поединки сначала в самом Харькове, а потом на закарпатском сборе. Были ещё и несколько матчей на зимнее первенство области, когда за основной состав «Металлиста 1925» играла не только «основа», но и молодые игроки из второй команды, юношеской команды «Металлист Юниор». Когда на главном стадионе города стал играть донецкий «Шахтёр», то сразу появились разговоры, что теперь-то болельщики всё своё внимание уделять приезжей команде, чемпиону страны, участнику еврокубков, и лидеру текущего чемпионата УПЛ. Но, по всей видимости, харьковчан важна всё же своя команда. Если на матч донецкого клуба против «Сельты» стадион был заполнен, не аншлаг, но более чем на две трети чаши ОСК было заполнено, то на игру горняков в чемпионате против «Олимпика» пришло всего 3800 зрителей. И при этом на контрольный матч «Металлиста 1925» с краматорским «Авангардом», который состоялся в холодную погоду в феврале месяце, пришло 500 человек. И просим заметить, что рекламы матча с «Авангардом» практически негде кроме офсайта «Металлиста 1925» не было. Донецкий же клуб рекламирует в Харькове свои матчи мощно, и реклама всюду по городу.

Но сейчас самое важное для молодого харьковского клуба иметь поддержку в первом матче после перерыва, который пройдет на главной спортивной арене города. И волею календаря это матч двух лидеров аматорского чемпионата Украины. Именно земляки «Металлиста 1925» команда «Солли Плюс», лидирующая во второй группе, станет соперниками хозяев поля. Подопечный Александра Призетко сейчас идут на втором месте и отстают от своих земляков ровно на два очка. Важным фактором предстоящего дерби является тот факт, что первый матч «Металлист 1925» команде, спонсором которой является известный автомобильный холдинг, проиграл осенью прошлого года со счетом 0:2. И естественно, всю команда «Металлист 1925» жаждет реванша, а соперник соответственно доказать, что победа в первом круге была не случайной. На официальном сайте команды «Металлист 1925» сейчас создан сервис по онлайн-продаже билетов на харьковское дерби, с 27 марта билеты уже поступили и в кассы стадиона. Харьковский "Металлист 1925" самая посещаемая команда чемпионата Украины среди аматоров, в среднем на домашние матчи харьковчан приходит 4450 болельщиков! Второе место в чемпионате по посещаемости у МФК «Житомир», которая сменила название на «Полесье» - у них домашняя посещаемость 825 зрителей в среднем на игре. Соперник по дерби команда «Солли Плюс» в первом круге имела посещаемость 692 зрителя. Кроме того, команда «Металлист 1925» ещё и установила рекорд по посещаемости одного матча. В первой же домашней игре 27 августа прошлого года на стадионе «Металлист» против МФК «Житомир» (счёт 0:0) был установлен абсолютный рекорд посещаемости за последние десять лет существования аматорской лиги Украины - 6652 зрителя. Стоит также отметить, что таким количеством зрителей не может похвастаться ни один участник Первой или Второй Лиги! А среди всех клубов УПЛ, это был бы 5-й показатель после Динамо, Шахтёра, Днепра и Черноморца.

О подготовке команды «Металлист 1925» написано выше, единственное стоит отметить, что среди соперников по спаррингам были не только любительские команды области и страны, но и три команды Первой лиги, это упомянутый выше Авангард (Краматорск) (счет 0:2), ФК «Полтава» (1:2) и Буковина (Черновцы) (1:0). Команда выглядела в этих матчах очень достойно, обыграв одного из соперников, и дважды минимально уступив. Перед коллективом Александра Призетко поставлена цель завоевание путёвки во вторую профессиональную лигу.

Что касается подготовки «Солли Плюс» к предстоящему матчу, то подопечные Сергея Осадчего готовились в рамках исключительно игр на зимнее первенство области. И показали они здесь очень даже хороший результат. Команда «Солли Плюс» провела в зимнем областном чемпионате 8 игр и одержала 6 побед, 1 матч свела в ничью и 1 игру проиграла, разность мячей отличная: 41 мяч забит и 5 пропущено. На сегодняшний день «Солли Плюс» документов на прохождение аттестации для участия во второй профессиональной лиге Украины не подала, но жажда к победе в аматорском чемпионате Украины, думается, у них запредельная. Осенью подопечные Сергея Осадчего сотворили дубль, стал чемпионами области и выиграл Кубок области. В команде «Солли Плюс» много опытных игроков, ранее выступавших в профессиональном футболе на уровне высшей, первой и второй лиги Украины. Это, прежде всего, Александр Яценко (149 игр в высшем дивизионе Украины за команды Динамо (Киев), ФК Харьков, Черноморец, Ильичёвец). Также много поиграли на профессиональном уровне такие футболисты, как Качаренко, Рудь, Коваленко, Коробкин, Яхно, Соломаха и Спивак.

В городе уже расклеены афиши, игроки «Металлиста 1925» в своих интервью отмечают важность и принципиальность матча. Официальный сайт «Солли Плюс» дал рекламу матча на своей главной странице еще за две недели до начала матча. По состоянию на 27-ое марта, то есть за 9 дней до начала матча уже продано порядка 1000 билетов. Ожидается горячее харьковское дерби!

Итак, приглашаем гостей города и всех болельщиков 5-го апреля в 19:25 на матч, где вас гарантировано ожидает футбольное действо, соответствующее названию дерби! Время начала матча очень сложно перепутать или забыть – в 19 часов 25 минут играет команда «Металлист 1925» против своих земляков! Все на матч! Болеем за своих!